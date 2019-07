अमिताभ-आमिर का संदेश, मोदी की सोशल मीडिया ताकत से जल शक्ति अब जनआंदोलन की राह पर

अविनाश केवलिया/जोधपुर. स्वच्छ भारत अभियान ( Clean India Mission ) की तरह जल शक्ति ( Jal shakti ministry ) को भी जन आंदोलन बनाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो गई है। करीब 15 दिन पहले जल शक्ति अभियान लांच करने के साथ ही इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग पर काम करने की योजना बन गई। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) और आमिर खान ( Aamir khan ) के इस अभियान से जुडऩे के बाद कई और हस्तियां भी जुड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) का सोशल मीडिया अकाउंट इसे पूरा सपोर्ट कर रहा है।

जल शक्ति अभियान के सोशल मीडिया अकाउंट और हैंडल लोगों को जागरूक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक जुलाई से 30 नवम्बर तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत के पहले ही दिन इससे अधिक से अधिक लोगों को जुडऩे की अपील की थी। कई लोग सोशल मीडिया पर पानी बचाने और संरक्षण के अपने जुगाड़ अपलोड कर रहे हैं तो मोदी के ट्विटर हैंडल से उनको सपोर्ट कर इसे जनमुहिम बनाने की अपील की जा रही है।

.@narendramodi Sir, the initiative taken up by you of making water the fundamental and primary issue for all of us is an extremely important step. Our wholehearted support is with you.#JanShakti4JalShakti@JalShaktiAbhyan https://t.co/pNjmKZ66Vb