आमिर खान ने सांसद गजेंद्रसिंह शेखावत की मौजूदगी में जोधपुर के लिए दिया था नारा

जोधपुर. बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ( bollywood actor ) आमिर खान ( Aamir khan ) मोदी सरकार ( PR Modi government ) के जल शक्ति अभियान ( jal shakti ) से जुडऩे की चर्चा के कारण फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। वे पांच साल पहले ‘क्लीन जोधपुर- ग्रीन जोधपुर’ अभियान ( clean jodhpur green jodhpur ) के लिए जोधपुर आए थे। उन्होंने सांसद गजेंद्रसिंह शेखावत( mp gajendrasingh shekhawat ) की मौजूदगी में जोधपुर के लिए नारा दिया था। उसके बाद वे द ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान ( The Thugs of hindustan ) की शूटिंग के लिए भी जोधपुर आए थे। आमिर खान ने अपना जन्म दिन भी जोधपुर में ही मनाया था ( Aamir khan celebrated birthday in jodhpur)।