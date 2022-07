Smuggling : अफीम के 125 किलो दूध तस्करी में फरार आरोपी ऐसे आया पकड़ में

- एनडीपीएस एक्ट (NDPS act) के दो मामलों में दो साल से था फरार

जोधपुर Published: July 02, 2022 11:01:09 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस (Police station Kudi bhagtasni) ने अफीम के 125 किलो दूध (125 kg opium milk seized case) की तस्करी (Opium smuggling) के दो मामलों में दो साल से फरार एक युवक को (A man arrested in two case of 125 kg opium milk) शनिवार को कुड़ी क्षेत्र से पकड़ लिया। उसके संबंध में जयपुर ग्रामीण पुलिस को सूचित किया गया है। (a man arrested after two years in 125 kg opium milk)

थानाधिकारी सुमेरदान चारण ने बताया कि गुड़ा बिश्नोइयान (Guda Bishnoiyan) गांव निवासी जयराम जाट के खिलाफ वर्ष 2020 में जयपुर ग्रामीण के मनोहपुर थाने में अफीम का 77 किलो दूध जब्त करने का मामला दर्ज है। वहीं, एनसीबी कोटा में भी अफीम का 48 किलो दूध जब्त करने का मामला दर्ज हो रखा है। दोनों मामलों में वह फरार था। उसके कुड़ी क्षेत्र में घूमने की सूचना मिली। इस पर कांस्टेबल करनाराम, पप्पूराम, श्यामलाल, धीरज मीना व भागीरथ ने तलाश के बाद जयराम को पकड़ लिया। थाने लाकर पूछताछ करने पर उसने अफीम तस्करी के दोनों मामलों में वांछित होने की पुष्टि की। पुलिस ने गुड़ा बिश्नोइयान निवासी जयराम (35) पुत्र पेमाराम जाट को हिरासत में लिया। साथ ही जयपुर ग्रामीण के मनोहरपु थाने को सूचित किया गया है।

किशोर गृह का बालक स्कूल से गायब

जोधपुर।मण्डोर थानान्तर्गत राजकीय सम्प्रेषण व किशोर गृह का एक बालक सरकारी विद्यालय से गायब हो गया। किशोर गृह के कार्मिकों ने तलाश के बाद मण्डोर थाने में एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार आठ-नौ साल पहले एक बालक लावारिस हालत में मिला था। किशोर गृह में भिजवाया गया था। तब से वो वहीं रह रहा था। अब ग्यारह साल का बालक किशोर गृह से कुछ दूरी पर िस्थत शिवराम नत्थराूम टाक राजकीय विद्यालय में छठी कक्षा का छात्र है। गृह के केयर टेकर गजेन्द्रसिंह ने शुक्रवार सुबह दस बजे बालक को विद्यालय छोड़ा था। शाम चार बजे वो बालक को लेने स्कूल गए, लेकिन वो नहीं मिला। इस पर गृह के कर्मचारियों ने संभावित ठिकानों पर तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बालक की तलाश शुरू की है।

