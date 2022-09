ACB : खनिज विभाग के फोरमैन पर एसीबी का शिकंजा, जानें पूरा मामला

- 19 महीने की प्राथमिक जांच के बाद एसीबी ने सिरोही में खनिज विभाग के फोरमैन पर दर्ज की एफआईआर

- चालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा

जोधपुर Published: September 01, 2022 11:14:52 am

जोधपुर।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti curruption Bureau) (एसीबी) (ACB) ने आकस्मिक जांच (Sudden checking) के दौरान बंद लिफाफे में चालीस हजार रुपए मिलने के मामले की जांच के बाद सिरोही जिले में खान एवं भू विज्ञान विभाग के फोरमैन (Mining department's foreman is suspected of ACB) को आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना माना गया है। 19 महीने की प्राथमिकी जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर एसीबी के जयपुर मुख्यालय में फोरमैन सुमन कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। (ACB registered a FIR against mining department's foreman)

एसीबी के अनुसार 7 जनवरी 2021 को गोपनीय सूचना के आधार पर ब्यूरो ने सिरोही में खान एवं भू विज्ञान विभाग के फोरमैन सुमन कुमार की आकस्मिक जांच की थी। उनके पास बंद लिफाफा मिला था। जिसमें 40 हजार 170 रुपए थे। इस राशि के संबंध में फोरमैन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। एसीबी ने प्राथमिकी जांच पीई दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। 19 महीने तक चली जांच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी ने फोरमैन पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप प्रमाणित माना।

जांच रिपोर्ट जयपुर िस्थत ब्यूरो के मुख्यालय भेजी गई। उस आधार पर मुख्यालय में फोरमैन सुमन कुमार पुत्र मंगलाराम के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। ब्यूरो ने कार्रवाई के फोरमैन के चालक ताराचंद के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

एक दिन की आय से तुलना

एसीबी के एएसपी ओमप्रकाश चौधरी का कहना है कि आकस्मिक जांच में फोरमैन की मासिक आय और एक दिन की औसत आय की तुलना की गई थी। लिफाफे में मिले 40170 रुपए फोरमैन की एक दिन की आय से कहीं अधिक मानी गई थी। इस राशि के संबंध में फोरमैन कोई जवाब नहीं दे पाए थे।

