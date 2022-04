RTO inspectory : परिवहन निरीक्षक (RTO inspector) के ठिकानों की तलाशी में चौंकी एसीबी (ACB)

- जोधपुर में दो जगहों पर एसीबी (ACB)की तलाशी

जोधपुर Published: April 11, 2022 01:40:54 am

जोधपुर।

अलवर जिले के शाहजहापुर (Shahjahpura Alwar) में परिवहन विभाग (Trasport department) के अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti curruption Bureau) ने परिवहन निरीक्षक रविन्द्र सिंह भाटी (RTO inspector) के जोधपुर में दो ठिकानों पर तलाशी (ACB Search) ली, जहां लाखों की चल-अचल सम्पत्ति के साथ ही लाखों के आभूषण (Lakhs of oranaments and property found in ACB search) मिले।

एसीबी सूत्रों के अनुसार परिवहन निरीक्षक रविन्द्र सिंह भाटी का पावटा के शक्ति नगर में मकान और हनवंत नगर में मकान व केएस टूर्स एण्ड ट्रैवल्स कार्यालय की तलाशी ली गई। एसीबी की विशेष विंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्गसिंह राजपुरोहित की अगुवाई में शक्ति नगर के मकान से 97 हजार रुपए, 5 लाख बीस हजार रुपए के आभूषण, 8 भूखण्ड व पांच वाहनों के दस्तावेज मिले। वहीं, हनवंत नगर में टूर्स एण्ड ट्रैवल्स के ऑफिस से 37 हजार रुपए, बीमा की 11 पॉलिसियां, 4 भूखण्ड, 16 वाहनों के दस्तावेज, 5 वाहन खड़े मिले। वहीं, इसी परिसर में बने मकान से 2 बस, एक बुलेट व 13 कारें, 16 बैंक खाते, बनाड़ में दो भूखण्ड, बीकानेर के कोलायत में दो मुरब्बे, 37600 रुपए व एक डीमेट खाता मिला।

सम्पत्तियों के स्वामित्व की होगी जांच

एसीबी का कहना है कि रविन्द्र के पिता 41 साल की नौकरी के बाद परिवहन विभाग में अतिरिक्त आरटीओ पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। रविन्द्र का वर्ष 2012 में परिवहन विभाग में चयन हुआ था। केएस टूर्स एण्ड ट्रैवल्स वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। जो रविन्द्र के नाम थी, लेकिन सरकारी नौकरी लगने पर भाई के नाम सरेंडर कर दी थी। तलाशी में जो सम्पत्ति मिली हैं उनके स्वामित्व के बारे में जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा।

