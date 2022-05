Accident : अचानक गिरी मकान की दीवार, श्रमिक की मौत

- मकान गिराने के दौरान हादसा

जोधपुर Updated: May 22, 2022 10:59:01 pm

जोधपुर।

एयरपोर्ट थानान्तर्गत (Police station Airport) गोल्फ कोर्स (Golf course) क्षेत्र िस्थत मकान की एक दीवार (Wall fall down of a house, one labour died) गिरने से रविवार शाम एक श्रमिक की मौत हो गई। परिजन को सूचित कर शव एम्स (AIIMS) मोर्चरी में रखवाया गया है।

थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि गोल्फ कोर्स में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने एक मकान खरीदा था। जो नए सिर से बनवाना चाहते हैं। इसके लिए मकान को तोड़ने का कार्य करवाया जा रहा है। मकान लगभग तोड़ा जा चुका है, लेकिन एक दीवार बाकी है। चार-पांच श्रमिक दीवार गिराने व मलबा हटाने का कार्य कर रहे थे। शाम पांच बजे श्रमिक चाय पीने लग गए। चाय पीने के बाद नागौर में मालगांव निवासी रामकरण पुत्र रावताराम मेघवाल काम करने चला गया। वह दीवार के पास पहुंचा, तभी 7-8 फुट लम्बी दीवार अचानक गिर गई। वहां मौजूद रामकरण नीचे दब गया। यह देख अन्य श्रमिक और आस-पास के लोग मौके पर आए। काफी प्रयास के बाद उसे मलबे से बाहर निकालकर एम्स ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे का पता लगने पर पुलिस एम्स और फिर दुर्घटनास्थल पहुंची। शव मोर्चरी में रखवा दिया गया। साथ ही परिजन को सूचित किया गया। पुलिस का कहना है कि परिजन के पहुंचने पर संभवत: सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि परिजन के पहुंचने पर संभवत: सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

