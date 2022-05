Accused ran from Police station : थाने से ऐसे भागा आरोपी, फिर पुलिस ने की यह कार्रवाई

- थाने से भागे आरोपी को छह घंटे बाद ही पकड़ा (accused caught after 6 hours)

- बाइक भी चुराई

जोधपुर Published: May 26, 2022 10:58:20 am

जोधपुर।

पुलिस स्टेशन डांगियावास (Police station Dangiaswas) (Accused ran away from Police station Dangiawas) से गुरुवार तड़के 3.10 बजे लघुशंका करने के बहाने एक युवक सिपाही का हाथ छुड़ाकर भाग (Accused ran away after freeing the hand of the soldier) गया। पांच-छह घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने उसे व पनाह देने वाले मित्र को आमलियावास फांटा के पास मकान से हिरासत में ले लिया। उससे चोरी की बाइक भी बरामद की गई है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) नाजिम अली ने बताया कि खोखरिया गांव निवासी अनिल डूडी को बुधवार रात शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने गुरुवार तड़के 3.10 बजे लघुशंका करने की आवश्यकता जताई। इस पर थाने के गार्ड ने उसे हवालात से बाहर निकाला और हाथ पकड़कर लघुशंका करने के लिए ले जाने लगा। इस दौरान आरोपी ने सिपाही का हाथ छुड़ा लिया और थाने से फरार हो गया। सिपाही ने पीछा किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। सिपाही के चिल्लाने पर अन्य पुलिसकर्मी वहां आए। अधिकारियों को सूचित किया गया।

प्रशिक्षु आइपीएस व थानाधिकारी अभिषेक शिवहरे थाने पहुंचे और अलग-अलग टीमें गठित कर अनिल डूडी की तलाश शुरू की गई।

काफी तलाश व प्रयास के बाद आमलियावास फांटा के पास उसके मित्र के मकान में दबिश दी गई, जहां से अनिल डूडी को हिरासत में ले लिया गया। वहीं, मकान में शरण देने वाले उसके मित्र को भी हिरासत में लिया गया है। अनिल डूडी के खिलाफ हिरासत से फरार होने का मामला दर्ज किया गया है।

चाबी लगी बाइक चुराकर भागा

थाने से फरार होने के बाद आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर थाने के पीछे झाडि़यों में कुछ देर छुपा रहा। फिर वह पैदल-पैदल निकला। कुछ दूरी पर चाबी लगी मोटरसाइकिल नजर आई। आरोपी वह मोटरसाइकिल चुराकर ले गया। आरोपी को पकड़ने के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बाइक चोरी का मामला भी अलग से दर्ज किया गया है।

