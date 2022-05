Honey trape : अश्लील वीडियो कॉल से हनी ट्रैप में फंसा जुटाई थी सामरिक सूचनाएं

- पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट कर रही थी वीडियो कॉल

जोधपुर Published: May 22, 2022 11:26:57 pm

जोधपुर।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की (Pakistani Intelligence agency's lady agent) महिला एजेंट व्हॉट्सऐप पर भारतीय सेना के जवान से सम्पर्क में थी। वह वीडियो कॉल पर अश्लील वीडियो से सैन्यकर्मी को हनी ट्रैप (Honeye trape with army man) में फांसे हुए (Army man Honey traped by Porn video call) थी। इसी के चलते वह सामरिक महत्व की सूचनाएं व फोटो हासिल कर रही थी।(Army man arrested in spy case)

खुफिया सूत्रों ने बताया कि जोधपुर में अति संवेदनशील रेजीमेंट में बतौर गनर प्रदीप कुमार से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट ने सोशल मीडिया के मार्फत सम्पर्क किया था। उसने खुद को ग्वालियर की बताया था, लेकिन खुफिया सूत्रों का कहना है कि वह पाकिस्तान में पंजाब सूबे से है। उसकी बातचीत में पंजाबी होने का पता लगता है, लेकिन उसने वीडियो कॉल में अश्लील वीडियो से प्रदीप को ऐसा फंसा रखा था कि उसे युवती के मंसूबे पता नहीं लग पाए।

गौरतलब है कि अश्लील वीडियेा कॉल से हनी ट्रैप में फंसाने के बाद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट सैन्यकर्मी से महत्वपूर्ण सामरिक सूचनाएं हासिल कर रही थी। संदेह होने पर लगातार निगरानी रखने के बाद सीआइडी इंटेलीजेंस जयपुर ने गत 18 मई को प्रदीप को हिरासत में लिया था। जांच में गोपनीय सूचनाएं भेजने की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके मोबाइल की जांच में पुष्टि हुई थी कि वह अपने रेजीमेंट के कार्यालय से दस्तावेजों की फोटो भेज रहा था। उसके मोबाइल की जांच में पुष्टि हुई थी कि वह अपने रेजीमेंट के कार्यालय से दस्तावेजों की फोटो भेज रहा था।

