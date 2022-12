After 8 PM : आदेश ताक पर, रातभर रोशन शराब की दुकानें

जोधपुरPublished: Dec 10, 2022 10:55:11 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- रात 8 बजे बाद : कहीं चोरी छुपे तो कहीं खुलेआम बिकती रही शराब

रात 9.05 बजे 12वीं रोड से रेजीडेंसी रोड पर शराब की दुकान से शराब की बिक्री।,रात 8.55 बजे बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास शराब की दुकान से शराब बिक्री।,स्थान : रात 8.30 बजे मसूरिया नट बस्ती के बाहर शराब की बिक्री होते हुए।

जोधपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने रात 8 बजे बाद शराब की दुकानों से शराब की बिक्री (No sale of liqour after 8 PM) होने पर थानेदार की जिम्मेदारी (Thanedar will responsible of sale of liqour after 8 PM) तय की है। इस आदेश के बावजूद शुक्रवार रात 8 बजे बाद भी शहर में कई दुकानों से शराब की बिक्री होती रही। कुछ दुकानों से हमेशा की तरह शराब बिकी तो कुछ दुकानों पर चोरी छुपे शराब बिकती नजर आई। (Wine shops)

------------------------------------

स्थान : मसूरिया नट बस्ती के बाहर

समय : रात 8.30 बजे

बस्ती के बाहर शराब की एक दुकान का शटर बंद कर दिया गया था, लेकिन कई लोग शराब खरीदने के लिए खड़े थे। दुकान के शटर के पास लोहे का एक गेट बना हुआ है, जहां से लोगों को खुलेआम शराब की बोतलें दी जा रही थी।

-----------------------------

स्थान : बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास

समय : रात 8.55 बजे

बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास 5वीं रोड पर शराब की दुकान के दोनों शटर बंद थे। साइड में एक छोटे शटर भी बंद था, लेकिन उसमें बने हॉल में से शराब की बिक्री की जा रही थी। ग्राहक वहां से शराब खरीदकर ले जा रहे थे।

-----------------------------------

स्थान : 12वीं रोड से रेजीडेंसी रोड

समय : रात 9.05 बजे

12वीं रोड से रेजीडेंसी रोड पर रावण का चबूतरा मैदान के सामने शराब की दुकान पर हमेशा भीड़-भाड़ रहती है, लेकिन शुक्रवार रात यहां से चोरी-छुपे शराब की बिक्री होती रही। इक्का-दुक्का ग्राहकों को शटर के नीचे से शराब बेची जा रही थी।