Molestation : छात्रा की स्वीकारोक्ति के बाद सहपाठी को कोर्ट से राहत

- पांच दिन रिमाण्ड के बाद सीधे जमानत मिली

- सहपाठी छात्र पर छेड़छाड़ और धमकियों के झूठे आरोप लगाने का मामला

जोधपुर Published: October 12, 2022 10:57:56 pm

जोधपुर।

छेड़छाड़ और धमकी भरे पत्र (Molestation and threat letter) बैग व घर में डालने के मामले में शिकायकर्ता छात्रा की भूमिका सामने आने के बाद पोक्सो मामलात की अदालत ने बुधवार को रिमाण्ड अवधि पूरी होने के बाद सहपाठी छात्र को जमानत पर छोड़ (Court gave bail to classmate) दिया। उसे 50-50 हजार रुपए के जमानत मुचलके पर छोड़ने के आदेश जारी किए गए। (Classmate got bail after confession from girl student) (Fake molestation FIR on classmate)

थानाधिकारी जोगेन्द्रसिंह ने बताया कि निजी विद्यालय की 12वीं की छात्रा ने गत सितम्बर में सहपाठी छात्र के खिलाफ छेड़छाड़, डराने-धमकाने व पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कराया था। उसने सहपाठी छात्र व उसके मित्र पर घर आकर धमकियां देने का आरोप भी लगाया था। इस पर उसके मित्र को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। जबकि सहपाठी छात्र को गत सात अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उसे पांच दिन के रिमाण्ड पर लिया गया था। यह अवधि समाप्त होने पर सहपाठी छात्र को पोक्सो मामलात की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए गए।

सीआरपीसी की धारा 169 के तहत आवेदन खारिज

जांच के दौरान पुलिस को शिकायतकर्ता छात्रा पर धमकी भरे पत्र लिखकर बैग व घर में फेंकने का अंदेशा हुआ था। उसकी स्कूल की कॉपी व धमकी भरे लैटर की जांच की गई तो लिखावट में मिलान हो गया था। पूछताछ में छात्रा ने स्वीकार किया था कि उसी ने धमकी भरे पत्र लिख अपने बैग व घर में डाले थे। सहपाठी छात्र पर झूठी एफआइआर दर्ज कराने का खुलासा होने पर पुलिस ने गत सोमवार को पोक्सो मामलात की अदालत में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत आवेदन कर दोनों युवकों को छोड़ने का आग्रह किया था। मजिस्ट्रेट ने कॉपी व लैटर की लिखावट की एफएसएल जांच रिपोर्ट आने तक यह आवेदन खारिज कर दिया।

