Kidnapped Robbery : अपहरण के बाद ठेकेदार से मारपीट व लूटपाट, चलती कैम्पर से फेंका

- अपहरणकर्ताओं का सुराग नहीं

जोधपुर Updated: June 24, 2022 11:02:22 pm

जोधपुर।

सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य करने वाले एक ठेकेदार का शिकारगढ़ से डिगाड़ी रोड पर कुछ लोगों ने बोलेरो कैम्पर में अपहरण कर लिया और मारपीट कर पचास हजार रुपए व सोने की चेन लूट (Kidnapp and robbery with Contractor) ली। फिर उसे चलती कैम्पर से नीचे गिरा दिया। बनाड़ थाना पुलिस (Police station Banar) ने मामला दर्ज कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू की है।(No clue of kidnappers)

पुलिस के अनुसार महामंदिर निवासी रविन्द्रसिंह पुत्र माधोसिंह परिहार जेडीए की ओर से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य कर रहे हैं। शिकारगढ़ के लक्ष्मी नगर में लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। वो गुरुवार रात आठ बजे कार से घर के लिए रवाना हुए। डिगाड़ी रोड पर बोलेरो कैम्पर ने आड़े फिरकर कार रुकवाई और एक युवक ने नीचे उतरकर लोहे के पाइप से वार कर कार का कांच फोड़ दिया।

वह कुछ समझ पाता उससे पहले रवि के सिर पर सफेद कपड़ा डाल दिया और उसे जबरन कार से उतार दिया। पाइप से सिर पर वार किया गया। आंख के पास चोट आई। उसे कैम्पर में बिठा दिया। जिसमें पांच लोग सवार थे। वे उसका अपहरण कर रवाना हो गए। रास्ते में गोली मारने व पांव फ्रैक्चर करने की धमकियां दी।

कुछ देर बाद उबड़-खाबड़ स्थान से ले जाने के बाद चालक ने कैम्पर रोकी। कुछ देर में एक एसयूवी वहां आई। अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उससे पचास हजार रुपए, सोने की एक चेन, पर्स, एटीएम, लाइसेंस, आधार कार्ड लूट लिया। फिर उसे कैम्पर की पीछे वाली सीट पर बिठाया। रास्ते में चलती कैम्पर से उसे नीचे गिरा दिया गया। वह किसी तरह थाने पहुंचा और मामले की जानकारी दी।बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पांव में फ्रैक्चर निकला।

पुलिस ने अपहरण व लूटपाट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। ठेकेदार को अंदेशा है कि कुछ दिन पहले दो जनों ने उसे धमकियां दी थी। उन्होंने ही अपहरण किया होगा।

