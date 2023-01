AIIMS : एम्स में नौकरी का झांसा, चार लाख रुपए ऐंठे

जोधपुरPublished: Jan 09, 2023 02:29:45 am Submitted by: Vikas Choudhary

- चार जनों की नौकरी के बदले एक-एक लाख रुपए लेने का आरोप

प्रतापनगर थानान्तर्गत (Police station Pratapnagar) चानणा भाखर के अशोक नगर में एक व्यक्ति से दिल्ली एम्स (AIIMS delhi) में नौकरी लगाने का झांसा देकर चार लाख रुपए Fraud of job in AIIMS, four lakh rupees exorted) ऐंठ लिए गए। पांच माह बीतने के बाद भी नौकरी न लगी तो पीडि़त ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

पुलिस के अनुसार अशोक नगर निवासी निजाम खान पुत्र मलूक खान ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर मूलत: यूपी हाल नोएडा निवासी मोहम्मद साजिद के खिलाफ चार लाख रुपए ऐंठने का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि आरोपी मोहम्मद साजिद चोखां में खादी भण्डार कॉलेज का छात्र है। वह निजाम के रिश्तेदार के घर में किराए पर रहता था। वहां आने-जाने के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई थी। गत वर्ष 30 जुलाई को आरोपी ने निजाम को फोन कर दिल्ली एम्स में परिवार के चार जनों की नौकरी लगाने का झांसा दिया। बदले में उसने एक-एक लाख रुपए मांगे थे। झांसे में आकर पीडि़त ने 2 अगस्त और 28 अगस्त को अलग-अलग किस्तों में साढ़े तीन लाख रुपए ऑनलाइन खाते में जमा करवाए। वहीं, पचास हजार रुपए नगद दिए थे। आरोपी ने चारों की नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक किसी की नौकरी नहीं लगवाई।