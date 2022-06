Attempt on Pregnent : टोकने से गुस्साए युवकों ने गर्भवती पर बोला हमला

- दो गिरफ्तार, महिला के ऐतराज जताने पर हेलमेट व डण्डे से की थी मारपीट

जोधपुर Published: June 28, 2022 11:35:07 pm

जोधपुर।

लूनी थानान्तर्गत (Police Station Luni) निंबला में मकान के बाहर बैठने से टोकने पर गुस्साए दो युवकों ने हेलमेट व डण्डे से गर्भवती (Two man attacked on a pregnent lady) पर जानलेवा हमला कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश के बाद पुलिस ने मंगलवार को दोनों युवकों को गिरफ्तार किया।(two man arrested in attacked on a pregnent lady case)

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक ने बताया कि इन्दिरा कॉलोनी निवासी एक दम्पती निंबला में घर की सार संभाल करता है और वहीं पत्नी के साथ रहता है। गत 25 जून को महिला निंबला में मकान के अंदर बैठी थी। इतने में मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए और मकान के बाहर छांव में बैठ गए। दोनों ने महिला से पानी मांगा। नशे में होने की आशंका के चलते महिला ने पानी पिलाने से मना कर दिया। साथ ही वहां से चले जाने के लिए डांटने लगी।

महिला डण्डा लेकर बाहर पहुंची। यह देख युवक आवेश में आ गए। उन्होंने महिला के हाथ से डण्डा छीन लिया और हेलमेट व डंडे से महिला पर हमला कर दिया। जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। महिला के चिल्लाने पर दोनों युवक भाग गए। बाद में महिला अपने पति संग लूनी थाने पहुंची और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया।

मकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने युवकों की तलाश शुरू की। मोटरसाइकिल नम्बर के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ के बाद सिरोही जिले में पालड़ी एम थानान्तर्गत बागसिण निवासी यशपालसिंह (22) पुत्र रतनसिंह और बाड़मेर जिले में गडरा रोड निवासी कालूराम (22) पुत्र पूनमाराम मेघवाल को गिरफ्तार किया।

ऊं बन्ना स्थान के दर्शन कर लौटे थे युवक

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी पाली में ऊं बन्ना स्थान के दर्शन करने गए थे, जहां दर्शन करने के बाद लौटे थे। निंबला में मकान के बाहर छांव व बैठने का स्थान देख वहीं रूक गए थे।

टोकने से गुस्साए युवकों ने गर्भवती पर बोला हमला

