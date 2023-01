Attack on Police : पुलिस से मारपीट व पथराव, कांस्टेबल घायल

जोधपुरPublished: Jan 15, 2023 01:05:03 am Submitted by: Vikas Choudhary

- झगड़े पर पहुंची थी पुलिस, पिता व पुत्र गिरफ्तार

Attack on Police : पुलिस से मारपीट व पथराव, कांस्टेबल घायल

जोधपुर।

महिला से मारपीट की सूचना पर टूंट की बाड़ी (tunt ki Baadi) स्थित एक मकान में पहुंची करवड़ थाना पुलिस (Police station karwar) के साथ पिता व पुत्र ने गली-गलौच व धक्का-मुक्की, पथराव और मारपीट Street brawls and scuffles, stone pelting and fighting with police) की। लाठी के वार से एक कांस्टेबल घायल (Constable injured) हो गया। राजकार्य में बाधा (Obstruction in Government Job) डालने व मारपीट का मामला दर्ज कर पिता व पुत्र को गिरफ्तार (Father and son arrested in obstruction in Government Job) किया गया।

पुलिस के अनुसार उदयपुर निवासी नरेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाट की बहन टूंट की बाड़ी में रहती है। पति व ससुर के उसके साथ मारपीट करने की सूचना मिली। हेड कांस्टेबल सुरेशचन्द्र और कांस्टेबल महेन्द्र टूंट की बाड़ी में सरदारराम जाट के घर पहुंचे, जहां पुलिस को देखते ही सरदारराम व पुत्र नरेश आग बबूला हो गए। वे घर में पुलिस आने को लेकर गुस्सा करने लगे। उन्होंने हेड कांस्टेबल से गाली-गलौच व धक्का-मुक्की शुरू कर दी। साथ ही पथराव करने लग गए।कांस्टेबल महेन्द्र ने बीच बचाव किया तो उससे लाठी-मुक्कों से मारपीट कर दी।साथ ही पत्थर फेंकने लग गए। दोनों सिपाहियों ने किसी तरह पीछे हटकर जान बचाई।

फिर थाने से थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर आए। कांस्टेबल संपतलाल के सिर पर लाठी से वार किया गया। जिससे वह घायल हो गया और खून निकलने लगा।

पुलिस ने मारपीट पर उतारू पिता व पुत्र को मुश्किल से काबू किया और जीप में बिठाकर थाने लाए, जहां नरेन्द्र कुमार और उसके पिता सरदारराम जाट को गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल की तरफ से दोनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने व मारपीट का मामला दर्ज किया गया।