Attack on sleeper bus : यात्रियों से भरी स्लीपर बस पर हमला, जानें क्या है कारण

- चालक-परिचालक घायल, बस ऑपरेटर का पुत्र गिरफ्तार

जोधपुर Published: June 02, 2022 08:12:01 pm

जोधपुर।

जालोर जिले के सांचौर से जयपुर रूट (Sanchor to Jaipur route) को लेकर दो भाइयों में चल रहे विवाद में बुधवार देर रात बाड़मेर रोड पर गंगाणा फांटा के पास यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस पर हमला कर दिया (Attack on sleeper bus) गया। बस के शीशे फोड़ दिए गए। लाठी व सरिए से हमले में चालक व परिचालक घायल (Bus driver and condustor injured) हो गए। परिचालक की हालत गंभीर बताई जाती है।

पुलिस के अनुसार यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस देर रात जोधपुर होकर जयपुर की तरफ जा रही थी। गंगाणा फांटा के पास सांचौर-जयपुर रूट पर संचालित होने वाली एक अन्य बस के संचालक ने स्लीपर बस रुकवाई। लाठी-लगियों से लैस कुछ युवकों ने स्लीपर बस पर हमला कर दिया। उसके शीशे फोड़ दिए। बस में सवार यात्री सहम गए। वे जैसे-तैसे बाहर निकले।

हमलावरों ने चालक बाबूलाल व परिचालक रूपाराम पर हमला कर दिया। लगिए से रूपाराम के सिर में गंभीर चोट आई। वह बेहोश हो गया। हमले के दौरान चालक बाबूलाल भी घायल हो गया। उसका एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में लिया। जबकि अन्य मौके से भाग गए। घायलों को एम्स ले जाया गया, जहां बाबूलाल के हाथ पर प्लास्टर किया गया। जबकि बेहोश रूपाराम को मथुरादास माथुर अस्पताल रैफर किया गया। वह बेहोश है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह खतरे से बाहर है।

उप निरीक्षक पन्नाराम ने बताया कि जालोर जिले में बागोड़ा थानान्तर्गत सोबड़ा वास निवासी चालक बाबूलाल पुत्र रिड़मलराम जाट ने प्रशांत जाखड़, श्रवण जाखड़, राजू, चालक पदमाराम व दस-बारह अन्य के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया। उसने बस में रखे रुपए व कीमती सामान लूटने का आरोप भी लगाया। प्रशांत पुत्र मोहनराम जाखड़ को गिरफ्तार किया गया है।(Bus operator's son arrested)

