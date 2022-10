Attempt to murder : उठावणे में किया था तलवारों से हमला, अब चार गिरफ्तार

- आपसी रंजिश के चलते उठावणे के जागरण में तलवार व लाठियों से हमले का मामला

जोधपुर Published: September 30, 2022 10:20:07 pm

जोधपुर।

नागौरी गेट थाना पुलिस (Police station Nagouri gate) ने शिप हाउस (ship house) की सरगरा कॉलोनी (Sargara colony) में उठावणे के जागरण में तलवार व लाठियों से जानलेवा हमला (Attempt to murder by sword) करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। (Four accused arrest in attempt to murder by sword)

थानाधिकारी शेषकरण बारहठ ने बताया कि गत 4 अगस्त को सरगरा कॉलोनी में उठावणे का जागरण कार्यक्रम था। उसमें तलवार और लाठियों से जानलेवा हमला किया गया था। जिससे गोविंद, अजय व संपतराम घायल हो गए थे। राजकुमार पुत्र नेमीचंद राठौड़ की तरफ से आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही थी। एएसआइ गोविंदराम, चैनसिंह, अमरसिंह, हेड कांस्टेबल किशोरसिंह, सुरेश कुमार, कांस्टेबल मुकेश भांबू व हुक्माराम ने संभावित ठिकानों पर तलाश के बाद धर्मनारायण का हत्था निवासी अभिषेक उर्फ अभि ओटवाल (25) पुत्र राजेश वाल्मिकी, नागौरी गेट की सरगरा कॉलोनी निवासी देवेन्द्र उर्फ आकाश सोलंकी (27) पुत्र हीरालाल सरगरा व शेखर उर्फ दानू (27) पुत्र हीरालाल सरगरा और कागा स्कीम के पास निवासी गोपाल (29) पुत्र रतनलाल मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से हमले में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

