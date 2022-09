Attempt to murder : जानलेवा हमले में युवक के दोनों पांव फ्रैक्चर

आपसी रंजिश का मामला

जोधपुर Published: September 19, 2022 01:37:54 am

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड (Chopasni Housing board) के सेक्टर 18ई में आपसी रंजिश के चलते 14-15 युवकों ने लोहे के पाइप से एक युवक पर जानलेवा हमला (Attempt to murder on a man) कर दिया। उसके दोनों पांव (Both legs were fractured in attempt to murder case) व हाथ की एक अंगुली फ्रैक्चर हो गई। चौहाबो थाना पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार चौहाबो में सेक्टर 14 निवासी राजेश सेन रात 12 बजे सेक्टर 18ई से घर लौट रहा था। तब निजी बैंक के पास गली में 7-8 बाइक सवार 14-15 युवकों ने उसे रोका और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। ताबड़तोड़ वार किए गए। आस-पास के लोगों ने उसे छुड़ाया। तब हमलावर भाग गए। घायल को एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके दोनों पांव हाथी की एक अंगुली में फ्रैैक्चर आया। घायल की मां ने कैलाश लखानी, हरीश लखानी, काना, हीरा, चिंटू, सन्नी, कार्तिक आदि के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया। उन्होंने सोने की चेन तोड़कर ले जाने व मोबाइल व हाथ घड़ी तोड़ने का भी आरोप लगाया। उप निरीक्षक हुकमसिंह जांच कर रहे हैं।

