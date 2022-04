Attempt to murder on old man : पार्टी में पंगा : वृद्ध पर जानलेवा हमला...

- वृद्ध पर जानलेवा हमला

- घायल होने पर नग्न हालत में झाडि़यों के पास पटका

जोधपुर Published: April 03, 2022 02:18:35 am

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानान्तर्गत (Police station CHB) डीपीएस चौराहे (DPS circle) के पास एक होटल में पार्टी (party in hotel) के दौरान विवाद के बाद एक वृद्ध पर जानलेवा हमला (Attmpt to murder in old man) कर दिया गया। घायल (Injured) होने पर नग्न हालत में उसे झाडि़यों के पास पटक हमलावर भाग गए।

पुलिस के अनुसार पावटा बी रोड पर लक्ष्मी नगर निवासी साठ साल के एक व्यक्ति ने एम्स में भर्ती होने के दौरान पर्चा बयान के आधार पर जितेन्द्र ओलादान, उसके पुत्र व अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला, जेब से 15 हजार रुपए व सोने की चेन गायब होने का मामला दर्ज कराया।आरोप है कि गत 30 मार्च की शाम वह घर पर था। तब उसके दो मित्र आए। जिनके साथ वह कार में घर से बाहर निकल गया था। एक घंटे बाद वे डीपीएस चौराहे के पास एक होटल पहुंचे, जहां रावटी निवासी दुष्यंतसिंह की पार्टी चल रही थी।तीनों व्यक्ति भी उस पार्टी में शामिल हो गए थे। साथ में शराब पीने के दौरान जितेन्द्रसिंह से किसी बात पर बहस हो गई। आरोप है कि जितेन्द्र के पुत्र ने धारदार हथियार से वृद्ध के सिर पर वार कर दिया था। जिससे खून बहने लग गया था। वहां मौजूद दो लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की थी। घायल होने पर उसे मरा समझ आरोपियों ने झाडि़यों के पास पटक दिया था। वह बेहोश हो गया था। दूसरे दिन किसी ने उन्हें एम्स में भर्ती कराया था। एम्स से परिजन और पुलिस को सूचना दी गई। चौहाबो थाना पुलिस एम्स पहुंची और घायल के पर्चा बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

