Bar in Resturant : रेस्टोरेंट में हुक्का व बीयर बार, फिर हुआ कुछ ऐसा

- तीन युवक गिरफ्तार, बीयर की बोतलें व हुक्के की भारी सामग्री जब्त

जोधपुर Published: July 23, 2022 12:16:53 am

जोधपुर।

रातानाडा थाना पुलिस (Police station Ratanada) ने पीडब्ल्यूडी रोड (PWD road) पर रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित हो रहे हुक्का व बीयर बार (Hukka and beer bar in Resturant) में दबिश देकर तीन जनों को गिरफ्तार (Three arrested from resturant) किया। बीयर की 24 बोतलें और भार मात्रा में हुक्का सामग्री (Beer and Hukka material seized) जब्त की गई।

थानाधिकारी भारत रावत ने बताया कि पीडब्ल्यूडी रोड पर फाइव ऐ वेन्यू टॉवर में व्हाइट अर्थ नामक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होने की सूचना मिली। एसआइ भंवरसिंह के नेतृत्व में पुलिस ने रेस्टोरेंट में दबिश दी, जहां हुक्का बार के साथ-साथ अवैध रूप से बीयर का सेवन करवाना पाया गया। तलाशी लेने पर रेस्टोरेंट से तम्बाकू के 32 फ्लैवर के डिब्बे, 12 हुक्के, 19 पाइप, 25 हुक्का पॉट प्लेट, 21 हुक्का चिलम, एक पैकेट प्लास्टिक फिल्टर पाइप, लोहे के 6 चिमटे, 2 खुरचल, एक बैग कोयला और बीयर की 24 बोतलें जब्त की गईं।धूम्रपान निषेध अधिनियम व आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मूलत: नेपाल हाल रेस्टोरेंट निवासी अंकितसिंह पुत्र हेमराजसिंह, तख्तगढ़ (पाली) थानान्तर्गत राजपूरा निवासी फूलाराम पुत्र कालूराम मेघवाल व उम्मेद चौक निवासी विजय पुत्र गोविंदराम चैलानी को गिरफ्तार किया गया।

