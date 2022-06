BDO's SSO ID hack : एसएसओ आइडी हैक कर 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए

- 13 जिलों के बीडीओ की आइडी हैक करके धोखाधड़ी, मास्टर माइण्ड गिरफ्तार

जोधपुर Published: June 25, 2022 09:16:39 pm

जोधपुर।

जिले की ओसियां थाना पुलिस (Police station Osian) ने बीडीओ की एसएसओ आइडी हैक (SSO ID Hack of BDO) कर पचास लाख रुपए (50 Lakh Rs fraud from SSO ID hack of BDO) हड़पने के मास्टर माइण्ड को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। (Mastermind arrested in 50 lakh Rs fruad case) वह तेरह जिलों के बीडीओ की आइडी हैक (50 Lakh Rs transfered from 13 district BDO's ID hack) कर चुका है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिल कयाल (SP rural Anil Kayal) ने बताया कि पंचायत समिति ओसियां (Panchayat samiti Osian) के बीडीओ की आइडी हैक कर 6.24 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। 15 फरवरी को धोखाधड़ी व आइटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। वृत्ताधिकारी (ओसियां) नूर मोहम्मद ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी पहलूओं से मिले सुराग के आधार पर ओसियां थानाधिकारी सुरेश चौधरी व मतोड़ा थानाधिकारी इमरान खान ने संदिग्ध की तलाश के प्रयास शुरू किए और लोहावट थानान्तर्गत बरजासर में राजीव नगर निवासी शिशपाल उर्फ उर्फ सुभाष जाणी (30) पुत्र बाबूराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया।

जोधपुर में 6.24 लाख व 12 जिलों में 43 लाख की ठगी

आरोपी शिशपाल ने टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलवर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, दौसा, बीकानेर, बांसवाड़ा व भरतपुर में बीडीओ की एसएसओ आइडी हैक की थी। फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के लिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले 12-12 हजार रुपए अपने स्वजनों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए थे। उसने करीब पचास लाख रुपए की ठगी की है। उसने पंचायत समिति ओसियां के बीडीओ की आइडी हैक कर 6.24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी।

BDO's SSO ID hack : एसएसओ आइडी हैक कर 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें