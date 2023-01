Big theft in GSS : बिजलीघर में बड़ी चोरी : ताला काट केबल व डॉग कंडक्टर चुराए

जोधपुरPublished: Jan 11, 2023 01:48:21 am Submitted by: Vikas Choudhary

- एल्यूमिनियम का दो सौ किलो स्क्रैप भी चोरी

Big theft in GSS : बिजलीघर में बड़ी चोरी : ताला काट केबल व डॉग कंडक्टर चुराए

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड (Police station Chopasni Housing board) थानान्तर्गत मरूधर केसरी नगर (Marudhar kesari nagar) में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 33/11 केवी सब स्टेशन में यार्ड का ताला काटकर चोरों ने बेशकीमती अण्डरग्राउण्ड केबल, डॉग कंडक्टर व एल्यूमिनियम का दो सौ किलो स्क्रैप (Under ground cable, Dog conductor and Alluminium scrap stoled from GSS) चुरा लिया। (Big theft in GSS)

पुलिस के अनुसार जोधपुर डिस्कॉम का मरूधर केसरी नगर में 33/11 केवी सब स्टेशन है। गत 4 जनवरी की रात चोरों ने सब स्टेशन के यार्ड में चोरी की। यार्ड पर लगा ताला काटकर चोरों ने 50 मीटर 11केवी 185 एसक्यूएमएम अण्डरग्राउण्ड केबल, सौ मीटर एलटी 185 एसक्यूएमएम अण्डरग्राउण्ड केबल, 750 मीटर एसीएसआर डॉग कंडक्टर और एल्युमिनिय का दो सौ मीटर स्क्रैप चुराकर ले गए।

दूसरे दिन डिस्कॉम कर्मचारी सब स्टेशन आए तो चोरी का पता लगा। विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। जांच के बाद सब स्टेशन के कनिष्ठ अभियंता अनिल पुत्र सोहनराम बिश्नोई की तरफ से अज्ञात चोरों के खिलाफ चौहाबो थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की है।