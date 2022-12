Big Tragedy : मेहरानगढ़ दुखान्तिका के बाद सबसे बड़ी जनहानि

- हादसों का काला अध्याय, वर्ष 2016 में जहरीली गैस ने ली थी 22 की जानें

मारवाड़ (Marwar) के इतिहास (History of marwar) में एक हादसे ने फिर काला अध्याय लिख दिया। मेहरानगढ़ दुखांतिका (mehrangarh tragedy) के बाद जोधपुर का यह सबसे बड़ा हादसा है जिसमें अब 23 जिंदगियां काल का ग्रास बन गईं। 11 साल पहले भी जोधपुर में एक शराब दुखांतिका (Liqour tragedy) हुई थी, जिसमे 22 जानें गई थीं। भुंगरा गैस हादसा इससे भी दर्दनाक साबित हुआ है। Gas explosion is second big tragedy after mehrangarh tragedy)

वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने से बासनी व आस-पास के क्षेत्र में 22 श्रमिकों की जान गईं थी। जोधपुर जिले में अब ग्यारह साल बाद उससे बड़ी जनहानि हुई है। भुंगरा गांव की गैस दुखान्तिका ने न सिर्फ परिजन व ग्रामीण बल्कि हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अब तक 23 मौतों के बाद यह हादसा ग्यारह साल में जोधपुर जिले का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। दस जनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। स्पि्रट निर्मित जहरीली शराब से गई थी 22 जानें

जनवरी 2011 में बासनी क्षेत्र के अलावा पाली में \Bस्पि्रट निर्मित जहरीली शराब की सप्लाई की गई थी। जिसे पीने से बासनी व आस-पास की श्रमिक बस्तियों में लोग बीमार होने लग गए थे। 22 जनों की मौत हो गई थी। अलग-अलग एफआइआर दर्ज करने के बाद एसओजी ने जांच की थी। खेजड़ली निवासी कालूराम बिश्नोई के साथ ही स्थानीय शराब सप्लायर और इंदौर से स्पि्रट के मुख्य सप्लाई करने वाले को पकड़ा गया था।

तीन साल पहले बस-जीप भिड़ंत में हुई थी 16 की मौत

सितम्बर 2019 में जैसलमेर हाइवे पर बालेसर के पास मिनी बस व जीप की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई थी। जिसमें 16 जनों की मौत और दस जनें गंभीर घायल हो गए थे।

सिलेण्डर फटने से दस की मौतें

माता का थान थानान्तग्रत कीर्ति नगर के अन्ना सागर क्षेत्र में मकान में गैस रिफिलिंग के दौरान लीकेज के गैस सिलेण्डरों में आग लग गई थी। गैस के सिलेण्डर फटने से चार की मौके पर मौत\B और 16 झुलस गए थे। इनमें से छह जनों की इलाज के दौरान मौत\B हुई थी।