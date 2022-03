Bird Watching - पक्षियों के सतरंगी संसार से रूबरू हुए बच्चे, देखें Video...

Bird Watching - पत्रिका बर्ड वाचिंग में झलका उत्साह

Bird Watching - पत्रिका के स्थापना दिवस पर आयोजित 'पत्रिका ग्लोबल फेस्ट' के तहत शहरवासियों और विद्यार्थियों को पक्षियों के सतरंगी संसार से रूबरू करवाने के लिए पत्रिका की ओर से शनिवार सुबह कायलाना रोड स्थित अखेराज तालाब व माचिया पार्क स्थित कायलाना रपट के पास Bird Watching बर्ड वाचिंग व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर की विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, बुद्धिजीवियों और आमजन ने भाग लेकर प्रकृति को करीब से देखा और समझा। पक्षी प्रेमियों ने दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों की जलक्रीड़ा, कलरव को निहारा व पत्रिका आयोजन को सराहा।

