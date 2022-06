Bishnoi in Angry : खेजड़ी के पेड़ काटने (Khejari tree cut) पर गुस्से में बिश्नोई समाज, दी यह चेतावनी

- कलक्टर कार्यालय के बाहर धरना, अब मौके पर करेंगे प्रदर्शन

जोधपुर Published: June 14, 2022

जोधपुर।

जिले की बाप तहसील (Tehsil Bap) के बड़ी सिड (Badi Sid village) गांव में खेजड़ी के पेड़ काटने को लेकर आक्रोशित बिश्नोई समाज (Angry Bishnoi Samaj over cutting Khejari tree) ने सोमवार को कलक्टर कार्यालय के बाहर धरना (Bishnoi society's dharna out side collector office) दिया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा (Akhil Bhartiya Bishnoi Mahasabha) के बैनर तले समाज ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेड़ काटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

महासभा के ओमप्रकाश लोल ने बताया कि बड़ी सिड गांव व आस-पास के क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। उसके लिए हजारों बीघा जमीन किसानों से लीज पर ली गई है, जहां बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ लगे हुए थे। ठेकेदार की ओर से जमीन साफ करने के नाम पर संरक्षित राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ काट (Khejari tree cuts for solar plant in Badi Sid village) दिए गए। बड़ी संख्या में खेजड़ी काटकर गड्डे खोदकर जमीन में दबा दिए गए। इससे बिश्नोई समाज व पर्यावरण प्रेमियों में रोष व्याप्त है। (Bishnoi samaj angery for cutting Khejari tree in Badi Sid)

बिश्नोई महासभा के बैनर तले उप जिला प्रमुख विक्रमसिंह बिश्नोई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग दोपहर में कलक्टर कार्यालय पहुंचे। मुख्य गेट पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक लिया, लेकिन समाज के लोग दूसरे रास्तों से अंदर पहुंच गए और कलक्टर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। उन्होंने नारेबाजी कर विरोध जताया। फिर एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता से मिलकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। कलक्टर ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराने का भरोसा दिलाया। परसराम बिश्नोई, उप जिला प्रमुख विक्रमसिंह बिश्नोई व अन्य ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

धरना व विरोध प्रदर्शन कल

बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेन्द्र बुडि़या ने बताया कि खेजड़ी के पेड़ काटने के विरोध में महासभा के बैनर तले समाज की ओर से 15 जून को बड़ी सिड में मौका स्थल पर धरना व प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए महासभा की ओर से जनसम्पर्क किया जा रहा है।

