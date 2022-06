Bitcoin : बैंक कैशियर (Bank Cashier) का अपहरण-लूट : इनामी बदमाश गिरफ्तार

- बिटकॉइन के लिए अपहरण करने के बाद की थी लूटपाट

जोधपुर Updated: June 08, 2022 11:23:46 pm

जोधपुर।

शास्त्रीनगर थाना पुलिस (Police station Shastrinagar) ने सिंधी कॉलोनी में एक कॉम्प्लेक्स के बाहर से बैंक कैशियर का अपहरण (Kidnapping and robbery case of bank cashier) कर लूटपाट करने के मामले में चार साल से फरार इनामी आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार (wanted accused arrested after 4 years) किया। वहीं, उदयमंदिर थाना पुलिस ने दस साल से फरार स्थाई वारंटी को दिल्ली से गिरफ्तार किया।

शास्त्रीनगर थानाधिकारी जोगेन्द्रसिंह ने बताया कि इण्डियन बैंक में कैशियर (cashier of Indian bank) भोपालगढ़ निवासी रवि गहलोत का वर्ष 2018 में सिंधी कॉलोनी में सिटी प्लाजा ऑफिस के बाहर से कुछ युवकों ने अपहरण (Kidnapping and robbery case of Bank cashier) कर लिया था। अपहरणकर्ता बैंक कैशियर से बिटकॉइन हथियाना चाहते थे। मारपीट व लूटपाट के बाद रवि को छोड़ दिया गया था। इस मामले में सात आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। जबकि लूनी में हवेली के पास निवासी उम्मेदसिंह फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी पर दो हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार को लूनी निवासी उम्मेदसिंह पुत्र चन्द्रभानसिंह राव को गिरफ्तार किया।

दिल्ली से कपड़ा दुकानदार गिरफ्तार

उदयमंदिर थानाधिकारी अमित सिहाग ने बताया कि चेक अनादरण के मामले में कोर्ट पेशी से फरार स्थाई वारंटी मूलत: चौहाबो हाल नई दिल्ली निवासी पवन पुत्र रोशनलाल शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वह जोधपुर में कपड़ा दुकान चलाता था, उसने उधार माल लेकर बदले में चेक दिए थे। चेक अनादरण होने और कोर्ट में पेशी पर उपिस्थत न होने पर वर्ष 2012 में उसके खिलाफ दो स्थाई वारंट जारी किए गए थे। तब से वह दिल्ली चला गया था, जहां कपड़ा बेचने लग गया था। इसका पता लगने पर पुलिस ने दिल्ली पहुंची और तलाश के बाद उसे पकड़कर लाई।

