जोधपुर।

राजस्थान में जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में बहुचर्चित काले हिरणों के शिकार मामले में आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सलमान खान को पांच साल की सज़ा और 10 हज़ार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट का आदेश आते ही वहां मौजूद पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया। उन्हें कोर्ट से सीधा सेन्ट्रल जेल ले जाया गया।

इससे पहले स्थानीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा आज दिए गए फैसले में फिल्म अभिनेता सलमान खान दोषी करार दे दिया जबकि उनके चारों सहआरोपियों सेफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम और सोनोली बेंद्रे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। काले हिरणों का शिकार 'हम साथ साथ है' फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था।

बिश्नोई समाज ने मनाई खुशियां

सलमान खान को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाये जाने के बाद बिश्नोई समाज में ख़ुशी की लहार फ़ैल गई। समाज के लोगों ने फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर के बाहर आतिशबाज़ी की और एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए ख़ुशी का इज़हार किया।

Rajasthan: Members of Bishnoi community celebrate outside Jodhpur Court after the Court pronounced 5-year-imprisonment to Salman Khan in #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/GqGLn3dMYh

Rajasthan: Salman Khan being brought out of Jodhpur Court. He has been awarded 5-year-imprisonment in #BlackBuckPoachingCase. pic.twitter.com/S69hprkKFP