जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में फंसे बॉलीवुड अभिनतेा सलमान खान सहित अन्य सितारों पर जोधपुर की एक कोर्ट 5 अप्रेल गुरुवार को अपना फैसला सुनाने वाली है। सुनवाई को लेकर सिने अभिनेता और अदाकारा अभी से जोधपुर पहुंच गए है। इस बीच, जोधपुर पहुंचे सैफ अली खान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सैफ अली खान अपने ड्राइवर पर भड़क गए। यह वीडियो वायरल हो रहा है।

#WATCH: Actor Saif Ali Khan outside Jodhpur Airport says 'sheehsa upar karo aur reverse kar lo warna padegi ek' to his driver when he was being asked questions by reporters. Jodhpur Court will deliver verdict in blackbuck poaching case tomorrow. pic.twitter.com/n6AYIcHgY8