Blackmailing : अश्लील फोटो से व्यवसायी businessman को ब्लैकमेल

- किराएदार महिला पर नशीली चाय पिला अश्लील फोटो खींचने व बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी (Threat to arrest in rape case) देने का आरोप

- महिला ने भी दर्ज कराई शिकायत

जोधपुर Published: March 31, 2022 05:44:58 pm

जोधपुर।

माता का थान थाना क्षेत्र में एक महिला ने होटल व्यवसायी (Businessman) के अश्लील फोटो (obscene photos) से ब्लैकमेल (Blackmailing) कर हजारों रुपए ऐंठ लिए। अब एक लाख रुपए और मांगने पर पीडि़त होटल व्यवसायी (Businessman) ने महिला (Lady) के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की एफआइआर दर्ज (FIR of extortion) कराई।पीडि़ता ने भी गुरुवार को व्यवसायी के खिलाफ शिकायत भेजी।

थानाधिकारी निशा भटनागर ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाले होटल व्यवसायी ने मूलत: गोटन हाल महादेव नगर निवासी महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग कर 70-80 हजार रुपए ऐंठने व एक लाख रुपए और मांगने का आरोप लगाकर एफआइआर दर्ज कराई है। जांच की जा रही है।

आरोप है कि जनवरी 2020 से मार्च 2020 में महिला ने होटल व्यवसायी के मकान में किराए पर कमरा लिया था। इस दौरान वह व्यवसायी को खुद के निर्धन होने व आर्थिक हालत खराब होने की चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाने लगी। फरवरी के प्रथम सप्ताह में पीडि़त को कमरे में बुलाया था। आरोप है कि महिला ने उसे नशीली चाय पिलाई तो वह बेहोश हो गया था। होश आने पर पीडि़ता ने अपने मोबाइल में दोनों के अश्लील फोटो (obscene photos) दिखाए। दूसरे दिन महिला ने रुपए मांगने शुरू कर दिए थे। प्रथम लॉक डाउन में महिला को 40 हजार रुपए दिए थे। वह हर माह रुपए की मांग करने लग गई थी। न देने पर अलग-अलग नम्बरों से कॉल कर आत्महत्या करने व उसे व दोनों पुत्रों को आत्महत्या के मामले में फंसाने की धमकी देने लगी।

इस बीच, गत 18 फरवरी को व्यवसायी शिवगंज-सुमेरपुर हाइवे पर अपनी होटल में बैठा था। तब महिला ने उसे फोन कर शिवगंज से सिरोही हाइवे पर एक अन्य होटल में बुलाया था, जहां महिला ने उससे एक लाख रुपए मांगे थे। न देने पर बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकियां (Threat to arrest in rape case) दी थी। परेशान होकर पीडि़त ने होटल में दूध सप्लाई करने वाले के मार्फत 5-5 हजार की चार किस्तों में बीस हजार रुपए महिला के खाते में ऑनलाइन जमा करवाए।

पुलिस के बुलावे पर पेश नहीं हुई महिला, परिवाद भेजा

व्यवसायी ने 16 मार्च को थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने परिवाद में दर्ज कर किया गया। पुलिस के वुलावे पर भी महिला थाने में पेश नहीं हुई। पीडि़त व्यवसायी दुबारा थाने पहुंचा। तब पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीडि़ता ने थाने में परिवाद भेज व्यवसायी पर आरोप लगाए। जिसे जांच में रखा गया है।

