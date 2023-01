Blackmailing : अश्लील फोटो बना कपड़ा व्यवसायी से ब्लैकमेलिंग,

जोधपुरPublished: Jan 18, 2023 11:42:44 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- लिंक भेज लोन बकाया होने का झांसा देकर ऐप डाउनलोड करवा 7 लाख ऐंठे

जोधपुर।

सदर कोतवाली थानान्तर्गत (Police station Sadar Kotwali) मेहता मार्केट में कपड़ा व्यवसायी (7 Lakh Rs blackmailing with cloths shopkeepr) को अनजान नम्बर से आए लिंक पर क्लिक कर एक ऐप डालउनलोड करना भारी पड़ गया, जब साइबर ठगों (Cyber fraud) ने ऐप के मार्फत गैलरी से व्यवसायी के फोटो ले लिए और फिर उनसे अश्लील फोटो बना सात लाख रुपए ऐंठ लिए (Obscene photo made for seven lakh rupees)। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर व्यवसायी ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। (Blackmailing with cloths shopkeepr by Obscene photo made)

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि कपड़ा व्यवसायी ने झांसे में लेने के बाद ब्लैकमेलिंग कर करीब सात लाख रुपए ऐंठने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि गत वर्ष सितम्बर में व्यवसायी के मोबाइल में अनजान नम्र से एक मैसेज आया था। जिसमें उसका लोन बकाया होने की जानकारी दी गई थी। पहले तो व्यवसायी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बार-बार मैसेज आने पर व्यवसायी ने मोबाइल नम्बर पर बात की। उसे लिंक पर क्लिक कर ऐप डाउनलोड कराया गया।

ऐसा करते ही मोबाइल की गैलरी के सारे फोटो और कॉन्टेक्ट नम्बर ठग के पास चले गए। आधार कार्ड व पेन कार्ड की जानकारी हासिल कर ली। फिर उसने लोन बकाया बता कुछ रुपए खाते में भेजे। जो कुछ दिन बाद वापस ले लिए। ठग ने उसके फोटो को अश्लील बनाकर उसे भेजे। जिन्हें रिश्तेदारों को भेजने का बताकर ब्लैकमेल करने लग गया। ठग ने अलग-अलग किस्तों में करीब सात लाख रुपए व्यवसायी से ऐंठ लिए। ब्लैकमेलिंग बंद न होने पर पीडि़त ने धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग व आइटी एक्ट में मामला दर्ज कराया।