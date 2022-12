Blackmailing : वीडियो से ब्लैकमेलिंग : आरोपियों को रिमाण्ड पर भेजा

जोधपुरPublished: Dec 07, 2022 12:27:29 am Submitted by: Vikas Choudhary

- आपत्तिजनक वीडियो से महिला को ब्लैकमेल करने का मामला

Blackmailing : वीडियो से ब्लैकमेलिंग : आरोपियों को रिमाण्ड पर भेजा

जोधपुर.

आपत्तिजनक वीडियो (objectionable video of lady) से महिला को ब्लैकमेल (Blackmailing to a lady by video) करने के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को अदालत ने मंगलवार को रिमाण्ड पर भेज दिया। फिलहाल इनसे आपत्तिजनक वीडियो (objectionable video) बरामद नहीं हो पाया है।

पुलिस ने बताया कि प्रकरण में जैसलमेर जिले के खेतोलाई निवासी पंकज बिश्नोई, विकास बिश्नोई, रामजस बिश्नोई, सुमित बिश्नोई व रामरतन बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को दो-दो दिन के रिमाण्ड पर भेजने के आदेश् दिए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से आपत्तिजनक वीडियो व मोबाइल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह है मामला

एक महिला ने एफआइआर में बताया कि कपड़े पहनते समय का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया था। उसकी बच्ची ने मोबाइल पर गेम खेलते समय यह वीडियो फॉरवर्ड हो गया था। इस वीडियो से गांव के कुछ युवक उसे ब्लैकमेल करने लग गए। उन्होंने 25 लाख रुपए मांगे व शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। गत दिनों वह रिश्तेदार के घर आई तो उसे डराया-धमकाया गया था।