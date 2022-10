Blackmailing : युवती से ब्लैकमेलिंग, फोटो वायरल की धमकी देकर 15 लाख मांगे

- पुराने मित्र के साथ वाले फोटो वायरल की धमकियां

जोधपुर Published: September 30, 2022 10:28:46 pm

जोधपुर।

शहर में अनजान व्यक्ति ने युवक के साथ वाले कुछ फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर एक युवती से 15 लाख रुपए (Blackmailing and extortion with a girl) मांगे। पीडि़ता ने पुलिस की शरण लेकर एफआइआर दर्ज कराई।(blackmailing and extortion) (Thret to a girl for viral photos)

पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय एक युवती की कोचिंग के दौरान साढ़े तीन साल पहले एक युवक से जान-पहचान हुई थी। फिर दोनों मित्र बन गए थे। करीब तीन साल तक दोनों मित्रता रही। पांच-छह माह पहले दोनों में मित्रता टूट गई थी। इस बीच, गत 25 सितम्बर को युवती के इंस्टग्राम पर अनजान आइडी से एक संदेश आया। जिसमें उसने कहा कि उसके मित्र व युवती के कुछ फोटो उसके पास हैं। जिन्हें वो वायरल कर देगा। ऐसा न करने के लिए उसे 15 लाख रुपए देने होंगे। पुलिस ने डरा-धमकाकर अवैध वसूली करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

अफीम का 1.9 किलो दूध व डोडा पोस्त जब्त

बनाड़ थाना पुलिस ने सारण नगर के पास शिव विहार स्थित मकान में दबिश देकर अफीम का 1.9 किलो दूध व दो किलो डोडा पोस्त जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत ढाई लाख रुपए बताई जाती है। थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि सारण नगर के शिव विहार निवासी श्यामलाल सारण के मकान में मादक पदार्थ होने की सूचना मिली। तस्दीक के बाद मकान में दबिश दी गई और तलाशी में अफीम का 1.9 किलो दूध व 2.3 किलो डोडा पोस्त जब्त किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मूलत: बांवरला हाल सारण नगर के शिव विहार निवासी श्यामलाल सारण (34) पुत्र रामूराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में एएसआइ तेजाराम, हेड कांस्टेबल सीताराम, मदनलाल, सुभाष, कांस्टेबल राजेन्द्र व सुरेश शामिल रहे।

