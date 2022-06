Blackmailing : सेना में जवान से ब्लैकमेलिंग, मिल रहे अश्लील संदेश

- परिचित, रिश्तेदार व मित्रों को भेजे जा रहे अश्लील संदेश, ब्लैकमेलिंग के प्रयास का अंदेशा

जोधपुर।

सेना के एक जवान (Armyman को ऑनलाइन ऐप से लोन लेना जी का जंजाल बन गया (Taking a loan from an online app to an army man became a trap)। ठगों ने ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) करने के लिए न सिर्फ फौजी बल्कि उसके परिजन और रिश्तेदारों को अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए। महामंदिर थाना पुलिस (Police station Mahamandir) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार बीजेएस में जेडएसए निवासी एक युवक भारतीय सेना में जवान है। गत 13 जून को उसने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था। जबकि ऐप में लोन की तारीख 20 जून दिखा रही है। लोन लेने के बाद व्हॉट्सऐप पर अनेक मैसेज आने शुरू हो गए। जवाब में सैन्यकर्मी ने ऋण राशि लौटाने के संदेश भेजे। इसके बावजूद दोस्त, रिश्तेदार व अन्य परिचितों को अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए गए। जो संभवत: ब्लैकमेलिंग के लिए किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने रिश्तेदार, मित्र व परिचितों को कॉल व संदेश भेजने के साथ ही वीडियो भी भेज दिए। उसके आधार कार्ड व पेन कार्ड का दुरुपयोग किया।वीडियो व फोटो को एडिट कर ब्लैकमेल कर दुरुपयोग कर रहे हैं।

तीन सूने मकानों से लाखों के आभूषण चोरी

चोरों ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में तीन सूने मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के साेने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। चोरों का पता नहीं लग पाया। प्रतापनगर थाना पुलिस के अनुसार कमला नेहरू नगर के पास गुजराती कॉलोनी निवासी मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद हनीफ गत 15 जून को परिवार सहित नागौर गए थे। मकान में कोई नहीं था। पीछे चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 1.85 लाख रुपए, 5 हाथ घड़ी, एक एलसीडी व सोने की दो अंगूठी चुरा ली। नागौर से लौटने पर चोरी का पता लगा तो पुलिस को अवगत कराया गया। चोरी की दूसरी वारदात कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत केबीएचबी सेक्टर-2 निवासी लीलादेवी पत्नी सुनील बिश्नोई के मकान में हुई। जो गत 17 जून को पीहर गई थी, जहां से 19 जून को लौटी तो मकान से सोने का झूमर व झेला नामक जेवर गायब थे। इसी तरह चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर-12 िस्थत सूने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

