Bajari Mafia : बजरी खाली कर भागे डम्पर से केबल टूटी, लोगों में गुस्सा फूटा

जोधपुरPublished: Jan 15, 2023 12:55:59 am Submitted by: Vikas Choudhary

- डम्परों की आवाजाही रोकने की मांग, रास्ता रोका, ट्रैफिक पुलिस लगाने पर खोला रास्ता

जोधपुर।

बनाड़ थानान्तर्गत (Police station Banar) डिगाड़ी (Digari) में पुलिस से बचने के लिए शनिवार को रोड पर बजरी खाली कर चालक डम्पर को भगा (Driver run away with dumper) ले गया। डम्पर की लिफ्ट से बिजली की सर्विस लाइन (Electric service cable cut from dumper) टूट गई और गुस्साए क्षेत्रवासियों ने डम्परों की आवाजाही बंद करने की मांग को लेकर रास्ता रोक (Blocked the road demanding to stop the movement of dumpers) द्दिया। बनाड़ रोड (Banar Road) पर डिगाड़ी फांटा और शिकारगढ़ रोड पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात करने पर रास्ता खोला जा सका।

थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि शिकारगढ़ की तरफ से डिगाड़ी में अवैध बजरी से भरे एक डम्पर के आने की सूचना मिली। डिगाड़ी चौकी के सामने बैरियर लगाकर नाकाबंदी की गई। इसका पता लगने पर चालक ने बीच रास्ते में डम्पर घुमा लिया और भागने लगा। चौकी के पुलिसकर्मियों ने बाइक से पीछा किया तो चालक ने डम्पर की लिफ्ट ऊपर कर बीच रास्ते में बजरी खाली कर दी। लिफ्ट ऊपर करने से बिजली के पोल से घर में जा रही सर्विस लाइन टूट गई। चालक डम्पर को भगा ले गया।

केबल टूटने का पता लगते ही क्षेत्रवासियों में गुस्सा फूट गया। वे रोड पर एकत्रित हो गए और रास्ता रोक दिया।

पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की, लेकिन क्षेत्रवासी अवैध बजरी डम्परों की आवाजाही रोकने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि पुलिस उपायुक्त को कई बार लिखित में शिकायत देने के बावजूद बजरी से भरे डम्पर दिन-रात दौड़ते हैं। रास्ते में चार-पांच स्कूलें होने से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है।

पुलिस ने यातायात पुलिस अधिकारी से वार्ता की। क्षेत्रवासियों की मांग के तहत बनाड़ रोड पर डिगाड़ी फांटा और शिकारगढ़ में डिगाड़ी आने वाले मोड़ पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। जिन्हें रविवार से स्थाई तौर पर तैनात करने का भरोसा दिलाया गया। तब करीब एक-डेढ़ घंटे बाद मोहल्लेवासियों ने रास्ता खोला।