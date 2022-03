Blood donation- इनके खून का कतरा-कतरा बचाएगा लोगों की जिंदगियां

Blood donation- पत्रिका स्थापना दिवस पर 8 जगह हुआ रक्तदान शिविर

रक्तदान शिविर में कुल 223 यूनिट रक्त संग्रह

Blood donation कोई शक्ति रूपेण बन रक्तदान करने आई तो कोई फरिश्ते की तरह जिंदगियां बचाने अपना रक्तदान करने को आतुर दिखा। इनके मन में उमंग, उत्साह और जुनून सभी का सकारात्मक समावेश था। मौका था राजस्थान पत्रिका के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर "पत्रिका ग्लोबल फेस्ट" के तहत आयोजित रक्तदान शिविर का।

Blood donation- Every drop of their blood will save people's lives