Body found : सड़क किनारे संदिग्ध हालात में युवक की मौत, जानें क्या है कारण

- शिनाख्त होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा मौत का कारण

जोधपुर Published: June 23, 2022 04:06:01 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station Kudi Bhagtasni) शताब्दी सर्कल (Shatabdi circle) से कुछ आगे पाली रोड पर गुरुवार को एक अज्ञात युवक का संदिग्ध हालात में शव मिला (Unknown youth's body found in suspicious circumstances)। शरीर पर चोटों के निशान (injury marks on body) के चलते एफएसएल व एमओबी ने मौके से साक्ष्य जुटाए (FSL and MOB collected evidence from the spot)। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। (The death body could not be identified.)

एसआइ विश्राम मीना ने बताया कि शताब्दी सर्कल से कुछ आगे सड़क किनारे सुबह एक शव दिखाई दिया। पुलिस मौके पर पहुंची व जांच की। कुछ जगह चोटों के निशान पाए गए। ऐसे पुलिस उपायुक्त वन्दिता राणा व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। आस-पास के लोगों से मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाया।

मृतक के कान, आंखें के पास, पीठ व हाथ पर चोटों के निशान पाए जाने से मामला संदिग्ध नजर आने लगा। ऐसे में एफएसएल व एमओबी टीम को मौके पर बुलाकर जांच कराई गई। वहीं, अन्य साक्ष्य के लिए डॉग स्क्वॉयड से भी जांच कराई गई। फिलहाल मृत्यु का कारण पता नहीं लग पाया है। प्रारिम्भक जांच के बाद पुलिस ने शव एम्स मोर्चरी में रखवा दिया। उसकी शिनाख्त होने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पुलिस का कहना है कि मृतक बुधवार को आस-पास बैठा नजर आया था। उसके उम्र करीब 22-25 साल होने की संभावना है। शिनाख्त के लिए राज्य के सभी जिलों की पुलिस को मृतक के फोटो भेजे गए हैं। शिनाख्त के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

