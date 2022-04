Bride : होटल में भूले (Ornaments forgotten in Hotel) दुल्हन के लाखों के आभूषण, ऐसे आए पकड़ में

- लाखों के आभूषण चोरी, सीसीटीवी कैमरों से खुली पोल

- सुपवाइजर व दो सफाईकर्मियों पर संदेह के बादल

जोधपुर Published: April 26, 2022 11:13:19 pm

जोधपुर।

एयरपोर्ट थानान्तर्गत (Police station Airport) पांच बत्ती चौराहे के पास होटल में शादी समारोह (Marriage function in Hotel) के दौरान परिजन दुल्हन के लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषण होटल के कमरे में भूल गए।(Lakhs of ornaments of bride forgotten in hotel's room) जिसे सफाई कर्मचारी चुरा (sweepers stole jwellery in hotel) ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार गुरों का तालाब (Guron ka Taalab) के पास महावीर नगर निवासी एक व्यक्ति की पुत्री की 23 अप्रेल को शादी थी। जिसके लिए पांच बत्ती चौराहे के पास होटल बुक की। परिवार व रिश्तेदारों के लिए 18 कमरे लिए थे। सभी परिजन व रिश्तेदार 22 अप्रेल को होटल पहुंच गए थे। होटल के एक कमरे में घरवालों ने दुल्हन को उसके ससुराल से मिले सोने व चांदी के आभूषण देखे थे। जिनमें सोने की ठूंसी, पायजेब, चांदी के 21 सिक्के, मोती का हार और फेरों में पहनाई गई माला शामिल थे। इन सभी को एक डिब्बे में रख लाल थैली में डाल कमरे में रख दिए थे। इसके बाद सभी घरवाले नाश्ता करने रेस्टोरेंट चले गए थे। आभूषण का डिब्बा कमरे में ही था।

24 अप्रेल की सुबह साढ़े ग्यारह बजे सभी होटल से घर आ गए थे। शाम को पुत्री ससुराल जाने के लिए तैयार होने लगी तो परिजन से आभूषण मांगे। तब घरवालों का याद आया कि जेवर का डिब्बा होटल के कमरे में ही भूल गए थे।

चद्दर में लपेटकर ले गए आभूषण

घरवाले तुरंत होटल लौटे और कमरे में जेवर का डिब्बा भूलने की जानकारी दी। जीएम को भी बुलाया गया। कमरे में जेवर का डिब्बा नहीं मिला तो होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए। होटल का सुपरवाइजर और दो सफाई कर्मचारी कमरे से चद्दर लेकर बाहर आते दिखे। चद्दर को ट्रॉली पर रख ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Bride : होटल में भूले (Ornaments forgotten in Hotel) दुल्हन के लाखों के आभूषण, ऐसे आए पकड़ में

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें