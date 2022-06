Burning Bus : रिपेयरिंग को खड़ी बस में आग, नशेडि़यों पर अंदेशा

- आग लगने पर बाहर निकलकर भागे युवक, पूरी बस खाक

जोधपुर Updated: June 04, 2022 11:04:36 pm

जोधपुर।

सूरसागर क्षेत्र के कबीर नगर (Soorsagar Kabir nagar) गली-1 में एक गैराज के बाहर रिपेयरिंग के लिए खड़ी निजी बस में शनिवार रात संदिग्ध हालात में आग लग (Bus burnt in suspicious circumstances) गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बस में बैठकर स्मैक या अन्य नशा करने वाले कुछ युवकों ने आग लगाई (Doubt Some youths who used smack burnt the bus) है।

सहायक अग्निशमन अधिकारी प्रशांतसिंह चौहान ने बताया कि गैराज के बाहर खड़ी बस में रात को आग लग (Bus burnt out side garage) गई। अंदर सीटें व अन्य ज्वलनशील सामग्री चपेट में आ गईं। पूरी बस लपटों से घिर गईं और बस धूं-धूंकर जलने लगी। क्षेत्रवासियों ने पुलिस व दमकल को सूचना दी। शास्त्रीनगर अग्निशमन केन्द्र से दो दमकलों के साथ फायर मेन मौके पर पहुंचे और कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक बस अंदर से पूरी तरह जल चुकी थी।

अंदेशा : स्मैक पीने वालों ने लगाई आग

क्षेत्रवासियों ने बताया कि बस रिपेयरिंग के लिए गैराज में आई थी और बाहर खड़ी थी। आग लगने से पहले कुछ युवक बस में बैठे थे। जो संभवत: स्मैक व अन्य नशा कर रहे थे। इन्हीं में से किसी ने बस में आग लगाई है और फिर एक-एक करके सभी वहां से उतरकर भाग गए। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में स्मैकचियों का आतंक है। कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।क्षेत्रवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में स्मैकचियों का आतंक है। कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

