Weapons siezed : ग्राहक बन युवक को बुलाया, पिस्तौल व जिंदा कारतूस मिले

अ+ अ- जोधपुरPublished: Oct 23, 2022 12:39:34 am Submitted by: Vikas Choudhary

- युवक गिरफ्तार, एक पिस्तौल व पांच जिंदा कारतूस (Pistol and cartirdges siezed) जब्त

जोधपुर।

झंवर थाना पुलिस (Police station Jhanwar) ने डोली गांव (Doli village) के पास एक युवक को गिरफ्तार कर एक पिस्तौल व पांच जिंदा कारतूस जब्त (Pistol and five cartrides siezed) किए। उसने अपने किसी मित्र से हथियार लेने की जानकारी दी है।

थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बोरानाडा (Boranada) थानान्तर्गत जाटों का बास निवासी अमित चौधरी के पास अवैध हथियार हाेने की सूचना मिली। जो अवैध हथियार बेचने की फिराक में था। कांस्टेबल मदनलाल व सुरेश ने उस पर नजर रखी और हथियार खरीदने के लिए डोली गांव बुलाया। अमित जैसे ही वहां पहुंचा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर एक पिस्तौल व पांच जिंदा कारतूस जब्त किए गए। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जाटों का बास निवासी अमित उर्फ जेठाराम चौधरी(Amit choudhary caught with weapons) (22) पुत्र मोतीराम जाट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि उसने शौक के लिए अपने किसी मित्र से अवैध हथियार खरीदा था। जिसे वह बेचने की फिराक में था।

