Fake candidate : भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा, ऐसे आया पकड़ में

- फरार होने वाले मूल अभ्यर्थी का भी सुराग लगा

जोधपुर Published: July 10, 2022 06:12:08 pm

जोधपुर।

महामंदिर थानान्तर्गत (Police station mahamandir) लक्ष्मी नगर के जालमसिंह का हत्था िस्थत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (Government senior secondary school) में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य सीधी भर्ती परीक्षा (Gram vikas officer main exam) में एक युवक अपने ही भाई की जगह परीक्षा देने पहुंच (A boy caught in exam instead of his brother) गया, लेकिन जांच में फोटो मिलान न होने पर पकड़ में आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमाण्ड लिया।(Brother arrested as a fake candidate in exam)

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निशांत भारद्वाज ने बताया कि जालमसिंह का हत्था िस्थत राउमावि में ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा (Gram vikas officer main exam) का सेंटर था, जहां परीक्षा के दौरान मूल अभ्यर्थी प्रकाश चौधरी की जगह परीक्षा देने आए युवक पर संदेह हुआ। उसका चेहरा व आधार कार्ड में लगी फोटो का मिलान नहीं हुआ। न ही प्रवेश पत्र पर लगी फोटो से मिलान हो पाया। संदेह होने पर कमलेश चौधरी को पकड़ कर पुलिस को सौंपा गया।

जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी प्रकाश चौधरी व कमलेश चौधरी सगे भाई हैं। प्रकाश की जगह कमलेश परीक्षा देने पहुंच गया था। विद्यालय की प्राचार्य व केन्द्राधीक्षक हेमकंवर की तरफ से पुलिस ने राजस्थान परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर बाड़मेर जिले में गुड़ामालानी थानान्तर्गत पीराली निवासी कमलेश चौधरी पुत्र खुमानसिंह नैण को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश करने पर एक दिन के रिमाण्ड पर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उधर, मूल अभ्यर्थी प्रकाश के बारे में पुलिस को सुराग मिले हैं। ै

