Chain Robbery : घर के पास वृद्धा से लूटपाट, नीचे गिराकर चेन लूटी

- चेन टूटी तो आधा हिस्सा लूट पाए लुटेरे, दूसरा हिस्सा नीचे गिरने से सुरक्षित बचा

जोधपुर Updated: June 05, 2022 11:00:28 pm

जोधपुर।

भगत की कोठी थानान्तर्गत (Police station Bhagat Ki kothi) सरस्वती नगर (Saraswati nagar) सेक्टर डी में पैदल वृद्धा के गले से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने सोने की चेन लूट (Gold chain robbery with old lady) ली। महिला के नीचे गिरने व विरोध के चलते चेन के दो टुकड़े (Gold chain cut in 2 piece when robbery) हो गए। लुटेरे चेन का एक टुकड़ा ही लूटकर ले जा पाए।

पुलिस के अनुसार सरस्वती नगर सेक्टर-डी निवासी नीलम (68) पत्नी अजीत कुमार अरोड़ा कुछ दूरी पर रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए पैदल ही शाम को घर से निकली थी। कुछ दूर पहुंचने पर पीछे से मोटरसाइकिल सवार दो युवक पास आए। एक युवक ने सोने की चेन लूटने के लिए गले में झपट्टा मारा। वह चेन नहीं लूट पाया, लेकिन महिला नीचे गिर गई। तब युवक ने एक और प्रयास करते हुए गले में झपट्टा मारा। वृद्धा के विरोध करने पर चेन टूट गई। एक हिस्सा लुटेरे के हाथ में आ गया।

वारदात होने पर महिला चिल्लाने लगी। तब चेन का एक हिस्सा लूटकर युवक बाइक स्टार्ट करके खड़े साथी के साथ बैठकर भाग गया। जबकि चेन का दूसरा हिस्सा टूटकर जमीन में गिर गया। जो लुटेरा लूट नहीं पाए। चेन 19 ग्राम सोने की बताई जाती है।

महिला ने परिजन को सूचना दी। फिर पुलिस को अवगत कराया गया। महिला ने पुत्र के मार्फत चेन लूट का मामला दर्ज कराया। अभी तक लुटेरों का पता नहीं लग पाया है।

पता पूछने के बहाने महिला के गले से सोने की कंठी लूटी

झंवर थानान्तर्गत (Police station Jhanwar) जोलियाली गांव में पूनियों की प्याऊ िस्थत मकान के बाहर पता पूछने के बहाने मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने महिला के गले से सोने की कण्ठी (Gold set robbery while pretext of asking for the address) लूट ली। महिला के पति ने लुटेरे का पीछा भी किया, लेकिन लुटेरा पकड़ में नहीं आ सका। पुलिस के अनुसार पूनियों की प्याऊ निवासी जयरूपराम पुत्र पूनाराम जाट और उसकी पत्नी सुबह मकान में बैठे थे। इतने में मोटरसाइकिल सवार एक युवक वहां आया। बाइक खड़ी कर वह मकान के दरवाजे तक आया। उसने पूर्व सरपंच भीखाराम बिश्नोई के मकान का पता पूछा। इस पर महिला बाहर आई और उसे पता बताने लगी। इतने में युवक ने बाइक स्टार्ट कर ली। महिला पता बताकर वापस मुड़ने लगी। इतने में युवक ने महिला के गले में झपट्टा मारा और डेढ़ तोला सोने की कण्ठी लूटकर भाग गया।

Chain Robbery : घर के पास वृद्धा से लूटपाट, नीचे गिराकर चेन लूटी

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें