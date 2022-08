ATM fraud : मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल एक दर्जन लोगों से वारदातें की

- सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage) के आधार पर कार्रवाई, एक दर्जन वारदातें कबूली

जोधपुर Published: August 22, 2022 01:32:32 am

जोधपुर।

खाण्डा फलसा थाना पुलिस (Police station Khanda Falsa) ने बालवाड़ी चौराहे (Baalwari circle) के पास बैंक ऑफ बड़ोदा में मदद के बहाने एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड (75 thousand fruad by ATM card exchange) बदलकर 75 हजार रुपए निकालने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने दिल्ली, यूपी व जयपुर में एक दर्जन वारदातें करना कबूल किया है। (Accused done 12 fraud in Delhi, Jaipur and Firozabad)

थानाधिकारी मूलसिंह भाटी ने बताया कि नाइयों का चौक निवासी सोनू सैन गत 17 अगस्त को रुपए निकालने के लिए बालवाड़ी चौराहे के पास बैंक ऑफ बड़ोदा के एटीएम गया था, जहां उससे रुपए नहीं निकल पाए। तब एक युवक ने मदद की पेशकश की थी। इस दौरान उस व्यक्ति ने पासवर्ड देखने के साथ ही सोनू का एटीएम कार्ड लेकर दूसरा दे दिया था। फिर एक अन्य एटीएम में जाकर सोनू के एटीएम कार्ड से खाते से 75 हजार रुपए निकाल लिए थे।

इसका पता लगने पर पीडि़त ने 18 अगस्त को एफआइआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने एटीएम से उस व्यक्ति के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारियां जुटाईं। सहायक पुलिस आयुक्त लाभूराम के निर्देशन में थानाधिकारी मूलसिंह भाटी, हेड कांस्टेबल भंवरलाल, जयप्रकाश, सुरेश बिश्नोई, कांस्टेबल रेंवतराम, मगाराम, मांगीलाल व रमेश ने तलाश के बाद मूलत: यूपी में फिरोजाबाद हाल जयपुर में जालूपुरा निवासी अमन कुमार (23) पुत्र अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी को रिमाण्ड पर लेकर पीडि़त का एटीएम बरामद किया गया है।

जयपुर में हो चुका है गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि आरोपी अमन कुमार ने दिल्ली के संगम विहार, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और जयपुर के दुर्गापुरा, वैशाली नगर, मानसरोवर व जालूपुरा में एटीएम कार्ड बदलकर खातों से रुपए निकाल चुका है। अक्टूबर 2020 में उसने जालूपुरा में एटीएम से 1,70,440 रुपए निकाल लिए थे। इस मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है।

ATM fraud : मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल एक दर्जन लोगों से वारदातें की

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें