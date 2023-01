Solar Plant : मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से 3.20 लाख की ठगी

जोधपुर Published: Jan 22, 2023 12:57:47 am

- सोलर प्लांट लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी

जोधपुर।

रूफ टॉप सोलर प्लांट (Scam of Roof Top solar plant) लगाने का झांसा देने वाली कम्पनी ने डाॅ एसएन मेडिकल कॉलेज (Dr SN Medical college) के प्राचार्य डॉ दिलीप कच्छावाह (Medical collge Principle Dr Deelip Kachhawaah) से 3.20 लाख रुपए की धोखाधड़ी (Solar plant scam with Medical collge principle Dr Deelip Kachhawaah) कर ली। कम्पनी संचालक के खिलाफ शास्त्रीनगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस के अनुसार कॉलेज के प्राचार्य डॉ दिलीप कच्छावाह ने बोम्बे सोलर एण्ड विंग पावर प्राइवेट लिमिटेड (Bombay solar & wind power pvt ltd) के धर्मेन्द्र पंवार व अन्य के खिलाफ 3.20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि अस्पताल परिसर के पास मकान की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए आरोपी को 21 जून 2021 को 3,20,340 रुपए का चेक दिया था। यह राशि खाते में जमा भी हो गई। इसके बावजूद कम्पनी ने सोलर प्लांट नहीं लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

तीन दर्जन से अधिक मामलों में करोड़ों की ठगी

आरोपी धर्मेन्द्र पंवार व कम्पनी के खिलाफ जोधपुर में तीन दर्जन से अधिक एफआइआर दर्ज हो चुकी है। कमपनी पर सोलर प्लांट लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठने का आरोप है। आरोपी धर्मेन्द्र न्यायिक अभिरक्षा में है।