जोधपुर के आकाश पर छाये बादल, हल्के छींटे पड़े

जोधपुर. पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस ( heat and humidity ) से परेशान शहर के बाशिंदोंं ( citizens of jodhpur ) में शनिवार को बारिश की आस ( hope of rain ) जाग उठी। शहर में सुबह-सुबह बादल छा गए ( clouds in jodhpur ) और रुक रुक कर छीेेंटे भी पड़े ( light sprayed ) ।