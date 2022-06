Drugs seized : हैदराबाद से आई गांजे की बड़ी खेप, पुलिस ने मारा छापा

पूछताछ में सामने आया कि जालोर निवासी एक युवक ने हैदराबाद (Gaanja sent to Hyderabad to Jodhpur) से ट्रैवल्स एजेंसी के मार्फत दो कार्टन में गांजा भेजा था। अब उसकी भी तलाश की जा रही है।

पूछताछ में सामने आया कि जालोर निवासी एक युवक ने हैदराबाद (Gaanja sent to Hyderabad to Jodhpur) से ट्रैवल्स एजेंसी के मार्फत दो कार्टन में गांजा भेजा था। अब उसकी भी तलाश की जा रही है।