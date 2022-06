Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा

- थाने से घर लौटने के दौरान बोलेरो की चपेट से सिर में लगी थी गंभीर चोट

जोधपुर Published: June 03, 2022 01:20:55 pm

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड (Police station Chopasni Housing Board) थानान्तर्गत नहर रोड (Nahar Road) पर निजी अस्पताल के पास तेज रफ्तार व लापरवाही से आ रही बोलेरो की चपेट से घायल बाइक सवार एक कांस्टेबल (Injured Police Constable died in road accident) का शुक्रवार को मथुरादास माथुर अस्पताल में दम टूट गया। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई, पुलिस उपायुक्त वन्दिता राणा (Police commissioner and DCP tribute to Constable) सहित पुलिस अधिकारियों ने मोर्चरी के बाहर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

पुलिस के अनुसार चूरू जिले में सालासर के पास भीमसर गांव निवासी हरिराम ढाका Constable Hariram Dhaka died in road accident) पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के प्रतापनगर थाने में पदस्थापित था और परिवार सहित चौहाबो थाने के पास क्वार्टर में रहता था। वह गत 28 मई की रात ड्यूटी से फ्री होने के बाद मोटरसाइकिल पर चौहाबो थाने के पास क्वार्टर लौट रहा था। नहर रोड पर निजी अस्पताल के पास बोलेरो ने उसकी मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। सिर में चोट से वह गंभीर घायल हो गया। उसे मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई की तरफ से पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा।

पुलिस अधिकारियों ने जताई संवेदनाएं

पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई व डीसीपी वन्दिता राणा सुबह मोर्चरी पहुंचे, जहां परिजन से मिलकर हादसे के प्रति संवेदना जताई। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस अधिकारियों ने मृतक को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक हरिराम के एक पुत्री व एक पुत्र है। वह पत्नी व पुत्र-पुत्री के साथ चौहाबो थाने के क्वार्टर में रहता था। हादसे से परिवार सदमे में है। दुखों का पहाड़ सा टूटा है। वहीं, पुलिस महकमे में भी हादसे से मायूसी छाई हुई है।

Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा,Constable Died : सिर में चोट से घायल सिपाही मौत से हारा

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें