Contable promoted : जलते सिलेण्डर बाहर फेंकने वाले कांस्टेबल को मिली पदोन्नति

जोधपुरPublished: Dec 13, 2022 10:55:54 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- पांच दिन में पदोन्नति के लिए चयनित होने के आदेश जारी

जोधपुर।

भुंगरा गांव (Bhungara village gas explosion) में शादी समारोह में आग और गैस के दो सिलेण्डर (Gas cylinder explosion) फटने के दौरान जलते सिलेण्डर बाहर फेंककर ग्रामीणों की जान बचाने वाले शेरगढ़ थाने के कांस्टेबल डूंगरसिंह घाट (Live savier constable Dungar singh Ghat promoted) को 5वें दिन ही पदोन्नति के लिए चयनित किया गया। (Constable who through out two gas cylinder, got gallantry promoiton) (Constable Dungar Sing ghat promoted)

पुलिस अधीक्षक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) डॉ रामेश्वरसिंह ने उत्कृष्ठ कार्य के लिए गठित पुरस्कार व पदोन्नति कमेटी की अभिशंषा पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के तहत आदेश जारी करते हुए कांस्टेबल डूंगरसिंह को हेड कांस्टेबल की पीसीसी के लिए चयन करने के आदेश जारी किए। कांस्टेबल डूंगरसिंह घाट बाड़मेर जिले के गिड़ा में मानपुरा गांव का रहने वाला है।

जलते सिलेण्डर बाहर निकाले थे, हाथ जला

गत 8 दिसम्बर की दोपहर भुंगरा गांव में सुरेन्द्रसिंह की शादी के दौरान भीषण आग लगने और गैस सिलेण्डर फटने पर पुलिस वहां पहुंची थी। घर के चारों तरफ आग थी। कांस्टेबल डूंगरसिंह घाट ने उसमें फंसी महिलाओं व बच्चाें को बाहर निकाला था। तभी गैस के दो सिलेण्डर आग की लपटों से घिर गए थे। जिन्हें कांस्टेबल ने हाथ से पकड़कर दीवार के ऊपर से बाहर फेंके थे। जिससे उसका एक हाथ व बाल जल गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसके साहस की सराहना करते हुए पदोन्नति की सिफारिश की थी।