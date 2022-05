Mother's Day 2022: मम्मी का खाना बनाना हुआ महंगा

Domestic cylinder के दामों में वृद्धि का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल-डीजल के दाम फिलहाल िस्थर है। इससे पहले घरेलू गैस LPG के दाम 22 मार्च को बढ़े थे किराणे के बाद रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण अब खाने की थाली महंगी हो गई है। आटा, चावल, दाल, मसाले और खाद्य तेल के दामों में पहले से ही बढ़ोतरी जारी है। मसाले बीते 2 सालों में काफी महंगे हो गए। सब्जी में तड़का अब आसान नहीं रहा।

सवा साल में घरेलू गैस 300 रुपए महंगी

महीना --------- 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत

जनवरी 2021 --------- 701.50 रुपए

फरवरी 2021 ---------801.50 रुपए

मार्च 2021 ---------826.50 रुपए

जून 2021--------- 816.50 रुपए

जुलाई 2021--------- 842 रुपए

अगस्त 2021 ---------867 रुपए

सितम्बर 2021--------- 892 रुपए

अक्टूबर 2021 ---------907 रुपए

फरवरी 2022 ---------907 रुपए

22 मार्च 2022 --------- 957 रुपए

7 मई 2022 --------- 1007 रुपए

Cylinder Rate for the month of 1st April 22 & May 2022 & 7th May 2022 in Jodhpur. (CGS) 14.2 KG - 957/- 957/- 1007/-

5.0 KG (Dom)- 352/- 352/- 370/-

5 KG FTL - 1826/- 1851/- 1851/-

5 KG FTL- 662.5/- 687.5/- 687.5/-

2Kg FTL - 940/-950/- 950/-

2kg FTL Refill - 300/- 310/- 310/-

19.0 KG ND - 2282/- 2385/- 2385/-

19kg ND FP-2292/- 2395/- 2385.5/-

35 KG ND- 4204.5/- 4394/- 4394/-

47.5 KG ND 5701.5/- 5959/- 5959/-