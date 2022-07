Recruitment exam : वायुसेना भर्ती परीक्षा में मोबाइल व ईयरफोन से नकल

- एक अभ्यर्थी गिरफ्तार

जोधपुर Published: July 31, 2022 10:15:49 pm

जोधपुर।

वायुसेना स्टेशन जोधपुर (Airforce station Jodhpur) के 5 एयरमैन सलेक्शन सेंटर में आयोजित भर्ती परीक्षा (Recruitment exam in Airforce) के दौरान रविवार को एक अभ्यर्थी मोबाइल व ईयरफोन से नकल करते पकड़ा (Airfoce recruitment exam : a candidate arrested in cheating case) गया। एयरपोर्ट थाना पुलिस (Police station Airport) ने एफआइआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। (police arrested a student in cheating case in Airforce recruitment exam)

थानाधिकारी रमेन्द्रसिंह ने बताया कि वायुसेना में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। वायुसेना स्टेशन में सब गार्ड रूम के पास 5 एयरमैन सलेक्शन सेंटर में एमटीएस (ओबीसी) व एमटीएस (ईडब्ल्यूएस) पद के लिए लिखित परीक्षा ली गई। इस दौरान जांच करने पर हरियाणा में जिंद जिले के छलतर निवासी हरदीप पुत्र रामेश्वर की गतिविधि संदिग्ध नजर आई। सार्जेंट विकास ने उसकी तलाशी ली तो अभ्यर्थी से राइटिंग पेड में एक मोबाइल, एक सिम और ईयरफोन मिला। इनकी मदद से वह नकल करने का प्रयास कर रहा था।

वायुसेना अधिकारियों को सूचित करने के साथ ही अभ्यर्थी को एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया गया। वायुसेना के ऑफिस अधीक्षक सतीशचन्द्र की तरफ से एफआइआर दर्ज कर जिंद हरियाणा जिले में छलतर निवासी हरदीप पुत्र रामेश्वर को गिरफ्तार किया गया।

सेना के हवलदार ने टॉवल से फंदा लगाया

एयरपोर्ट थानान्तर्गत आर्मी क्षेत्र में कन्ट्रोल रूम के सामने कमरे में सेना के एक हवलदार ने टॉवल से फंदा लगाकर जान दे दी। आत्महत्या का कारण पता नहीं लग पाया। पुलिस के अनुसार मैकेनाइज्ड ब्रिगेड प्राभोष्ट यूनिट में हवलदार प्रोजोस केपी ने कन्ट्रोल रूम के सामने कमरे में टॉवल से फंदा लगाकर जान दी है। अन्य हवलदार एके शर्मा ने उसे फंदे पर लटका देखा तो अधिकारियों को सूचित किया। यूनिट के अधिकारी मौके पर आए और जांच की। प्रोजोस केपी की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। सेना के अधिकारियों ने मृतक की पत्नी को सूचित किया। जांच के दौरान मृतक का मोबाइल कमरे में नहीं मिला। सैन्य यूनिट के बीडी स्वैन की तरफ से मर्ग दर्ज किया गया है।

