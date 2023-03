CRPC 122 : पाबंद के बावजूद अपराध, दो हिस्ट्रीशीटर भाई फिर गिरफ्तार

- अवैध हथियार सहित हुए थे गिरफ्तार, अब सीआरपीसी की धारा 122 में कार्रवाई, थानाधिकारी व दो सिपाही सम्मानित

रातानाडा थाने के कांस्टेबल विकास को प्रश​स्ति पत्र देते हुए डीसीपी डॉ दुहन।,रातानाडा थाने के हेड कांस्टेबल हरिराम को प्रश​स्ति पत्र देते हुए डीसीपी डॉ दुहन।,रातानाडा थाना​धिकारी सत्यप्रकाश को प्रश​स्ति पत्र देते हुए डीसीपी डॉ दुहन।

रातानाडा थाना पुलिस (Police station Ratanada)ने कोर्ट से पाबंद होने के बावजूद अपराध में सक्रिय होने व अवैध हथियारों के साथ पकड़े जाने वाले दो हिस्ट्रीशीटर भाइयों को शुक्रवार को सीआरपीसी की धारा 122 में गिरफ्तार (2 Historysheeter brother arrested in CRPC 122 in Jodhpur) किया। इस कार्रवाई पर रातानाडा थानाधिकारी सत्यप्रकाश व दो सिपाहियों को सम्मानित किया गया।(Police was honoured for arresting two brothers in CRPC 122 in Jodhpur)

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि रातानाडा हरिजन बस्ती निवासी अर्जुन उर्फ बिट्टू पुत्र प्रहलाद वाल्मिकी और उसके भाई रोहित को सीआरपीसी की धारा 122 में गिरफ्तार किया गया। दोनों को कोर्ट में पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं। इस कार्रवाई के फलस्वरूप थानाधिकारी सत्यप्रकाश, हेड कांस्टेबल हरिराम व कांस्टेबल विकास को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। (Historysheeter brother Arjun and Rohit arrested in CRPC 122 in Jodhpur)

पाबंद के बावजूद हथियार सहित पकड़े गए थे

थानाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि अर्जुन वाल्मिकी को गत 13 सितम्बर को संदिग्ध हालात व शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे 11 माह के लिए पाबंद कराया गया था। 23 अक्टूबर को वह अवैध हथियार सहित पकड़ा गया। 31 अक्टूबर को कोर्ट में चालान पेश किया गया था। वहीं, रोहित को गत 14 सितम्बर को संदिग्ध हालात व शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर छह माह के लिए पाबंद कराया गया था। 22 अक्टूबर को वह अवैध हथियार सहित पकड़ा गया था। दोनों भाइयों ने पाबंद के बावजूद अपराध किया था। ऐसे में उन्हें सीआरपीसी की धारा 122 में गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया।