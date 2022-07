Open Firing by CRPF constable : पत्नी व पुत्री संग क्वार्टर में बंद जवान ने किए हवाई फायर

- छुट्टी न मिलने पर अवसाद ग्रस्त जवान से दहशत, देर रात तक पिता व मित्र के सहयोग से समझाइश के प्रयास

- डीआईजी के घर भेजने की धमकी पर एलएमजी से 10-15 राउण्ड फायर

जोधपुर Published: July 11, 2022 12:42:58 am

जोधपुर.

पालड़ी खिचियान स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve police force) (सीआरपीएफ) (CRPF) के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर (आरटीसी) में अवसादग्रस्त जवान ने पत्नी व मासूम पुत्री के साथ खुद को क्वार्टर में बंद कर रविवार देर शाम 10-15 राउण्ड ओपन (Open firing by CRPF constable from his Quarter) फायर किए। आस-पास दहशत फैल (Panic from Open firing by CRPF constable) गई। पिता व मित्रों के सहयोग से पुलिस व सीआरपीएफ अधिकारी रात 12 बजे तक समझाइश के प्रयास कर रहे थे।

ड्यूटी पर होने से पाली जिले के राजोला निवानी जवान नरेश जाट के पास इंडियन स्माल आर्म सिस्टम (आईएनएसएएस) 5.56 यानी लाइट मशीन गन व दो-तीन मैग्जीन थी। प्रत्येक मैग्जीन में बीस राउण्ड थे। उसने इस गन से करीब 10-15 राउण्ड हवाई फायर किए। बुलेट प्रुफ जैकेट पहन हथियारों से लैस पुलिस कैम्प पहुंची। पुलिस के कमाण्डो ने आगे जाने का प्रयास किया, लेकिन एलएमजी से फायर होने पर ठिठक गए। पुलिस लाउड स्पीकर से ही जवान से समझाइश का प्रयास करती रही।

डीआइजी से झगड़ा

सूत्रों के मुताबिक राजोला निवासी नरेश छुट्टी नहीं मिलने से परेशान था। उसने रविवार को दो घंटे की छुट्टी मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। (Leave not sanction : CRPF constable shoot openly) उसकी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के डीआईजी भूपिंदर सिंह से बहस हुई। डीआइजी ने उसे घर भेजने की धमकी दी। गुस्साए जवान ने एक अन्य जवान का हाथ काट लिया।वह क्वार्टर में गया और अंदर से बंद कर बालकॉनी में आ गया। शाम छह बजे उसने लाइट मशीन गन से हवाई फायर शुरू कर दिए। उसकी पत्नी व छह साल की पुत्री भी क्वार्टर में ही है। हालांकि वो सुरक्षित बताए जाते हैं।

पिता व मित्र को बुलाकर समझाइश के प्रयास

पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, पुलिस उपायुक्त डॉ अमृता दुहन, एडीसीपी नाजिम अली, सहायक पुलिस आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर, करवड़ थानाधिकारी कैलाशदान मोबइाल व पब्लिक एड्रेस सिस्टम से समझाइश के प्रयास में जुटे हुए हैं। बुलेट प्रुफ जैकेट पहने पुलिस के कमाण्डो भी फायरिंग के समाने पुलिस बेबस रहे। दूर से ही जवान से समझाइश की गई। रात तो जवान के पिता व मित्रों को वहां बुलाकर समझाइश की की गई, लेकिन जवान नहीं माना। पिता व मित्रों के नजदीक जाने पर फायरिंग कर जान से मारने की धमकियां तक देने लगा।

शुरूआत में फायर किए, फिर धमकाता रहा

पुलिस का कहना है कि जवान ने देर शाम 8-10 राउण्ड फायर किए। बाद में वह धमकाता रहा। समझाइश के लिए पिता को पास भेजने की कोशिश की गई, लेकिन उसने जान से मारने की धमकियां दे डाली।

3 साल में 2 सुसाइड

सीआरपीएफ आरटीसी जोधपुर की स्थापना 2014 में हुई। जोधपुर में इसका कैंपस बनने तक यह श्रीगंगानगर स्थित सूरतगढ़ में संचालित हुआ। इसके बाद 15 जुलाई 2019 को जोधपुर में शिफ्ट किया गया। तीन साल में ही यहां दो जवान सुसाइड कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां जवान बहुत अधिक तनाव में काम करते हैं।

Open Firing by CRPF constable : पत्नी व पुत्री संग क्वार्टर में बंद जवान ने किए हवाई फायर,Open Firing by CRPF constable : पत्नी व पुत्री संग क्वार्टर में बंद जवान ने किए हवाई फायर

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें